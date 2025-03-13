https://ria.ru/20250313/zelenskiy-2004649444.html

В Германии раскрыли, как Россия одним ударом разрушила планы Зеленского

В Германии раскрыли, как Россия одним ударом разрушила планы Зеленского - РИА Новости, 13.03.2025

В Германии раскрыли, как Россия одним ударом разрушила планы Зеленского

Успешные действия ВС России в Курской области разрушили планы Владимира Зеленского сделать захваченный плацдарм разменной монетой на переговорах, пишет немецкое РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T02:49:00+03:00

2025-03-13T02:49:00+03:00

2025-03-13T02:49:00+03:00

россия

курская область

германия

валерий герасимов

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Успешные действия ВС России в Курской области разрушили планы Владимира Зеленского сделать захваченный плацдарм разменной монетой на переговорах, пишет немецкое издание Die Zeit."Одновременно с переговорами в Джидде (Делегаций США и Украины — Прим. ред.) украинская оборона на оккупированной части России, западнее Курска, буквально рухнула", — говорится в материале.Как отмечает издание, за несколько дней российским войскам удалось освободить сотни квадратных километров территории.При этом в статье отмечается, что "всего несколько недель назад Зеленский назвал этот регион важным козырем с точки зрения возможной сделки с Россией.Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в среду доложил главе государства Владимиру Путину на совещании на одном из пунктов управления курской группировкой., что войска в ходе наступления освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье. Потери ВСУ там превысили 67 тысяч человек, в плен взято 430 боевиков.Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли границу и вышли в Сумскую область.

https://ria.ru/20250312/zelenskiy-2004598449.html

https://ria.ru/20250312/tramp-2004442783.html

россия

курская область

германия

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россия, курская область, германия, валерий герасимов, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины