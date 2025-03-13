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В Германии раскрыли, как Россия одним ударом разрушила планы Зеленского - РИА Новости, 13.03.2025
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02:49 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/zelenskiy-2004649444.html
В Германии раскрыли, как Россия одним ударом разрушила планы Зеленского
В Германии раскрыли, как Россия одним ударом разрушила планы Зеленского - РИА Новости, 13.03.2025
В Германии раскрыли, как Россия одним ударом разрушила планы Зеленского
Успешные действия ВС России в Курской области разрушили планы Владимира Зеленского сделать захваченный плацдарм разменной монетой на переговорах, пишет немецкое РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T02:49:00+03:00
2025-03-13T02:49:00+03:00
россия
курская область
германия
валерий герасимов
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Успешные действия ВС России в Курской области разрушили планы Владимира Зеленского сделать захваченный плацдарм разменной монетой на переговорах, пишет немецкое издание Die Zeit."Одновременно с переговорами в Джидде (Делегаций США и Украины — Прим. ред.) украинская оборона на оккупированной части России, западнее Курска, буквально рухнула", — говорится в материале.Как отмечает издание, за несколько дней российским войскам удалось освободить сотни квадратных километров территории.При этом в статье отмечается, что "всего несколько недель назад Зеленский назвал этот регион важным козырем с точки зрения возможной сделки с Россией.Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в среду доложил главе государства Владимиру Путину на совещании на одном из пунктов управления курской группировкой., что войска в ходе наступления освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье. Потери ВСУ там превысили 67 тысяч человек, в плен взято 430 боевиков.Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли границу и вышли в Сумскую область.
https://ria.ru/20250312/zelenskiy-2004598449.html
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курская область
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россия, курская область, германия, валерий герасимов, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Германия, Валерий Герасимов, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В Германии раскрыли, как Россия одним ударом разрушила планы Зеленского

Zeit: ВС России в Курской области сорвали планы Зеленского по обмену территорий

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Успешные действия ВС России в Курской области разрушили планы Владимира Зеленского сделать захваченный плацдарм разменной монетой на переговорах, пишет немецкое издание Die Zeit.
"Одновременно с переговорами в Джидде (Делегаций США и Украины — Прим. ред.) украинская оборона на оккупированной части России, западнее Курска, буквально рухнула", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Зеленский сделал заявление о территориальных уступках
Вчера, 18:36
Как отмечает издание, за несколько дней российским войскам удалось освободить сотни квадратных километров территории.
При этом в статье отмечается, что "всего несколько недель назад Зеленский назвал этот регион важным козырем с точки зрения возможной сделки с Россией.
Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в среду доложил главе государства Владимиру Путину на совещании на одном из пунктов управления курской группировкой., что войска в ходе наступления освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье. Потери ВСУ там превысили 67 тысяч человек, в плен взято 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли границу и вышли в Сумскую область.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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РоссияКурская областьГерманияВалерий ГерасимовВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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