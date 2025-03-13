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В Раде рассказали о планах Киева закупить российское оборудование для ХАЭС - РИА Новости, 13.03.2025
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22:26 13.03.2025 (обновлено: 23:21 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/zelenskij-2004881536.html
В Раде рассказали о планах Киева закупить российское оборудование для ХАЭС
В Раде рассказали о планах Киева закупить российское оборудование для ХАЭС - РИА Новости, 13.03.2025
В Раде рассказали о планах Киева закупить российское оборудование для ХАЭС
Владимир Зеленский подписал закон о закупке у Болгарии оборудования российского производства для Хмельницкой АЭС, сообщил украинский парламентарий Ярослав... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T22:26:00+03:00
2025-03-13T23:21:00+03:00
в мире
болгария
украина
россия
владимир зеленский
алексей лихачев
герман галущенко
хмельницкая аэс
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о закупке у Болгарии оборудования российского производства для Хмельницкой АЭС, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк в Telegram-канале.&quot;(Владимир Зеленский. — Прим. ред.) подписал закон № 11392 о покупке российского атомного хлама за миллиард долларов. &lt;...&gt; Дата 11 марта оказалась &quot;разводом&quot; для депутатов, которые должны были за это &lt;...&gt; проголосовать&quot;, — написал он.В конце февраля депутаты Верховной рады Украины провалили постановление, блокирующее принятие закона о приобретении у Болгарии оборудования для Хмельницкой АЭС, тем самым разрешив закупку реакторов российского производства. Позднее Железняк сообщил, что закон о закупке оборудования должен был быть подписан до 11 марта, чего не произошло, что, по его мнению, должно было говорить об отказе украинских властей от закупки оборудования. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев ранее назвал не лучшим решением, но вместе с тем очень хорошей рекламой российских технологий планы Украины закупить у Болгарии для достройки Хмельницкой АЭС реакторное оборудование, в свое время изготовленное в России для сооружения болгарской АЭС "Белене". Министр энергетики Украины Герман Галущенко в беседе с Politico в августе 2024 года сообщал, что украинское правительство намерено приобрести два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства для Хмельницкой АЭС. Тогда он отмечал, что эти планы вызвали резкую критику со стороны правящей партии, но объяснил свою позицию тем, что Украине нужна атомная энергетика, чтобы выдержать, вероятно, самую тяжелую зиму в истории страны. Поэтому правительство будет настаивать на расширении АЭС на западе Украины за счет этих реакторов. В июле 2023 года болгарская газета "24 часа" сообщала, что группа депутатов внесла в народное собрание (парламент) Болгарии законопроект о продаже Украине оборудования АЭС "Белене". Как сообщала американская газета The Wall Street Journal, Болгария намерена продать украинской компании "Энергоатом" оборудование "Белене" на сумму около 650 миллионов долларов. АЭС "Белене" — недостроенная атомная электростанция, расположенная в районе города Белене на берегу реки Дунай на севере Болгарии, недалеко от границы с Румынией. В 2022 году на тот момент премьер Болгарии Кирил Петков несколько раз заявлял об отказе Болгарии от проекта АЭС "Белене", в конкурсе на строительство которой принимал участие "Росатом".
https://ria.ru/20250313/rada-2004821814.html
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в мире, болгария, украина, россия, владимир зеленский, алексей лихачев, герман галущенко, хмельницкая аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", верховная рада украины, ввэр-1000
В мире, Болгария, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Лихачев, Герман Галущенко, Хмельницкая АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Верховная Рада Украины, ВВЭР-1000
В Раде рассказали о планах Киева закупить российское оборудование для ХАЭС

Железняк: Зеленский подписал закон о закупке у Болгарии оборудования РФ для ХАЭС

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о закупке у Болгарии оборудования российского производства для Хмельницкой АЭС, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк в Telegram-канале.
«

"(Владимир Зеленский. — Прим. ред.) подписал закон № 11392 о покупке российского атомного хлама за миллиард долларов. <...> Дата 11 марта оказалась "разводом" для депутатов, которые должны были за это <...> проголосовать", — написал он.

В конце февраля депутаты Верховной рады Украины провалили постановление, блокирующее принятие закона о приобретении у Болгарии оборудования для Хмельницкой АЭС, тем самым разрешив закупку реакторов российского производства. Позднее Железняк сообщил, что закон о закупке оборудования должен был быть подписан до 11 марта, чего не произошло, что, по его мнению, должно было говорить об отказе украинских властей от закупки оборудования.
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев ранее назвал не лучшим решением, но вместе с тем очень хорошей рекламой российских технологий планы Украины закупить у Болгарии для достройки Хмельницкой АЭС реакторное оборудование, в свое время изготовленное в России для сооружения болгарской АЭС "Белене".
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко в беседе с Politico в августе 2024 года сообщал, что украинское правительство намерено приобрести два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства для Хмельницкой АЭС. Тогда он отмечал, что эти планы вызвали резкую критику со стороны правящей партии, но объяснил свою позицию тем, что Украине нужна атомная энергетика, чтобы выдержать, вероятно, самую тяжелую зиму в истории страны. Поэтому правительство будет настаивать на расширении АЭС на западе Украины за счет этих реакторов.
В июле 2023 года болгарская газета "24 часа" сообщала, что группа депутатов внесла в народное собрание (парламент) Болгарии законопроект о продаже Украине оборудования АЭС "Белене". Как сообщала американская газета The Wall Street Journal, Болгария намерена продать украинской компании "Энергоатом" оборудование "Белене" на сумму около 650 миллионов долларов.
АЭС "Белене" — недостроенная атомная электростанция, расположенная в районе города Белене на берегу реки Дунай на севере Болгарии, недалеко от границы с Румынией. В 2022 году на тот момент премьер Болгарии Кирил Петков несколько раз заявлял об отказе Болгарии от проекта АЭС "Белене", в конкурсе на строительство которой принимал участие "Росатом".
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В миреБолгарияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАлексей ЛихачевГерман ГалущенкоХмельницкая АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Верховная Рада УкраиныВВЭР-1000
 
 
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