Зеленский пошел на хитрость, согласившись на перемирие, заявил Медведчук
Медведчук: Зеленский пошел на хитрость, чтобы столкнуть Москву и Вашингтон лбами
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский, согласившись на предложение США о временном прекращении огня, пошел на хитрость, он ищет повод столкнуть Москву и Вашингтон, ни ему, ни коллективному Западу верить нельзя, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням.
"Зеленский понимает, что США не желают слушать от него доводы о невозможности прекращения войны, потому он пошел на хитрость, согласившись с (президентом США Дональдом – ред.) Трампом, но лихорадочно ищет повод столкнуть Вашингтон и Москву лбами", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
По его словам, украинские власти приучены не выполнять никаких соглашений. Медчедчук напомнил, что после госпереворота на Украине в 2014 году и начала конфликта в Донбассе были приняты минские соглашения, множество раз достигались договоренности о прекращении огня, однако Киев их нарушал.
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"За 11 лет были только декларации о прекращении огня и кровопролития, но само кровопролитие становилось больше и масштабнее. Россию столько раз обманывал коллективный Запад, что она имеет полное право не верить ни одному его слову… Ни Зеленскому, ни коллективному Западу верить нельзя. Нужны гарантии, которые в очередной раз не будут проигнорированы", - отметил Медведчук.
По его мнению, никакие договоренности о прекращении огня и мирные соглашения не будут выполнены пока не будет произведена полная денацификация территории Украины.