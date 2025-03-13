https://ria.ru/20250313/zelenskij-2004808538.html

Зеленский пошел на хитрость, согласившись на перемирие, заявил Медведчук

Зеленский пошел на хитрость, согласившись на перемирие, заявил Медведчук - РИА Новости, 13.03.2025

Зеленский пошел на хитрость, согласившись на перемирие, заявил Медведчук

Владимир Зеленский, согласившись на предложение США о временном прекращении огня, пошел на хитрость, он ищет повод столкнуть Москву и Вашингтон, ни ему, ни... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T17:34:00+03:00

2025-03-13T17:34:00+03:00

2025-03-13T17:34:00+03:00

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виктор медведчук

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оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский, согласившись на предложение США о временном прекращении огня, пошел на хитрость, он ищет повод столкнуть Москву и Вашингтон, ни ему, ни коллективному Западу верить нельзя, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. "Зеленский понимает, что США не желают слушать от него доводы о невозможности прекращения войны, потому он пошел на хитрость, согласившись с (президентом США Дональдом – ред.) Трампом, но лихорадочно ищет повод столкнуть Вашингтон и Москву лбами", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По его словам, украинские власти приучены не выполнять никаких соглашений. Медчедчук напомнил, что после госпереворота на Украине в 2014 году и начала конфликта в Донбассе были приняты минские соглашения, множество раз достигались договоренности о прекращении огня, однако Киев их нарушал. "За 11 лет были только декларации о прекращении огня и кровопролития, но само кровопролитие становилось больше и масштабнее. Россию столько раз обманывал коллективный Запад, что она имеет полное право не верить ни одному его слову… Ни Зеленскому, ни коллективному Западу верить нельзя. Нужны гарантии, которые в очередной раз не будут проигнорированы", - отметил Медведчук. По его мнению, никакие договоренности о прекращении огня и мирные соглашения не будут выполнены пока не будет произведена полная денацификация территории Украины.

https://ria.ru/20250312/kosachev-2004445155.html

https://ria.ru/20250228/zelenskij-2002125225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, владимир зеленский, виктор медведчук, радослав сикорский, оппозиционная платформа - за жизнь