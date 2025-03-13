https://ria.ru/20250313/zelenskij-2004675991.html

Зеленский находится в заключительном акте своего президентства, пишет FT

Зеленский находится в заключительном акте своего президентства, пишет FT - РИА Новости, 13.03.2025

Зеленский находится в заключительном акте своего президентства, пишет FT

На Украине считают, что власть Владимира Зеленского подходит к концу, и начинают готовиться к выборам, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T09:31:00+03:00

2025-03-13T09:31:00+03:00

2025-03-13T11:54:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. На Украине считают, что власть Владимира Зеленского подходит к концу, и начинают готовиться к выборам, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника. "Мы находимся в заключительном акте президентства Зеленского", — сказал собеседник издания. По информации FT, в украинских политических кругах начинают обсуждать, как долго Зеленский еще продержится у власти. И те политики, которые заявляли о поддержке главы киевского режима после его провальных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, на самом деле сейчас готовятся к выборам: формируют альянсы и связываются с командой Трампа и его сторонниками. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.Трамп в середине февраля назвал Зеленского "диктатором без выборов", рейтинг которого опустился до четырех процентов. При этом Киевский международный институт социологии заявил, что на фоне обострения отношений с США зафиксировал в начале марта резкий рост доверия украинцев к Зеленскому. Так, его рейтинг якобы составлял 57 процентов, а непосредственно после перепалки в Белом Доме подскочил до 68 процентов. А в феврале "Украинская правда" приводила данные центра СОЦИС, согласно которым проголосовать за Зеленского на президентских выборах готовы менее 16 процентов граждан.

https://ria.ru/20250211/kiev-1998690677.html

https://ria.ru/20250313/tramp-2004651077.html

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html

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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, кмис