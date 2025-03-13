Зеленский находится в заключительном акте своего президентства, пишет FT
FT: в Киеве заявили о заключительном акте власти Зеленского
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. На Украине считают, что власть Владимира Зеленского подходит к концу, и начинают готовиться к выборам, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.
"Мы находимся в заключительном акте президентства Зеленского", — сказал собеседник издания.
По информации FT, в украинских политических кругах начинают обсуждать, как долго Зеленский еще продержится у власти. И те политики, которые заявляли о поддержке главы киевского режима после его провальных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, на самом деле сейчас готовятся к выборам: формируют альянсы и связываются с командой Трампа и его сторонниками.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.
Трамп в середине февраля назвал Зеленского "диктатором без выборов", рейтинг которого опустился до четырех процентов.
При этом Киевский международный институт социологии заявил, что на фоне обострения отношений с США зафиксировал в начале марта резкий рост доверия украинцев к Зеленскому. Так, его рейтинг якобы составлял 57 процентов, а непосредственно после перепалки в Белом Доме подскочил до 68 процентов.
А в феврале "Украинская правда" приводила данные центра СОЦИС, согласно которым проголосовать за Зеленского на президентских выборах готовы менее 16 процентов граждан.
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