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Зеленский находится в заключительном акте своего президентства, пишет FT - РИА Новости, 13.03.2025
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09:31 13.03.2025 (обновлено: 11:54 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/zelenskij-2004675991.html
Зеленский находится в заключительном акте своего президентства, пишет FT
Зеленский находится в заключительном акте своего президентства, пишет FT - РИА Новости, 13.03.2025
Зеленский находится в заключительном акте своего президентства, пишет FT
На Украине считают, что власть Владимира Зеленского подходит к концу, и начинают готовиться к выборам, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T09:31:00+03:00
2025-03-13T11:54:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. На Украине считают, что власть Владимира Зеленского подходит к концу, и начинают готовиться к выборам, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника. "Мы находимся в заключительном акте президентства Зеленского", — сказал собеседник издания. По информации FT, в украинских политических кругах начинают обсуждать, как долго Зеленский еще продержится у власти. И те политики, которые заявляли о поддержке главы киевского режима после его провальных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, на самом деле сейчас готовятся к выборам: формируют альянсы и связываются с командой Трампа и его сторонниками. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.Трамп в середине февраля назвал Зеленского "диктатором без выборов", рейтинг которого опустился до четырех процентов. При этом Киевский международный институт социологии заявил, что на фоне обострения отношений с США зафиксировал в начале марта резкий рост доверия украинцев к Зеленскому. Так, его рейтинг якобы составлял 57 процентов, а непосредственно после перепалки в Белом Доме подскочил до 68 процентов. А в феврале "Украинская правда" приводила данные центра СОЦИС, согласно которым проголосовать за Зеленского на президентских выборах готовы менее 16 процентов граждан.
https://ria.ru/20250211/kiev-1998690677.html
https://ria.ru/20250313/tramp-2004651077.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, кмис
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, КМИС
Зеленский находится в заключительном акте своего президентства, пишет FT

FT: в Киеве заявили о заключительном акте власти Зеленского

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. На Украине считают, что власть Владимира Зеленского подходит к концу, и начинают готовиться к выборам, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.
"Мы находимся в заключительном акте президентства Зеленского", — сказал собеседник издания.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
СМИ: в Киеве считают, что администрация Трампа хочет сместить Зеленского
11 февраля, 17:42
По информации FT, в украинских политических кругах начинают обсуждать, как долго Зеленский еще продержится у власти. И те политики, которые заявляли о поддержке главы киевского режима после его провальных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, на самом деле сейчас готовятся к выборам: формируют альянсы и связываются с командой Трампа и его сторонниками.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
На Западе раскрыли страшный план Трампа в отношении Зеленского
03:27
Трамп в середине февраля назвал Зеленского "диктатором без выборов", рейтинг которого опустился до четырех процентов.
При этом Киевский международный институт социологии заявил, что на фоне обострения отношений с США зафиксировал в начале марта резкий рост доверия украинцев к Зеленскому. Так, его рейтинг якобы составлял 57 процентов, а непосредственно после перепалки в Белом Доме подскочил до 68 процентов.
А в феврале "Украинская правда" приводила данные центра СОЦИС, согласно которым проголосовать за Зеленского на президентских выборах готовы менее 16 процентов граждан.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Зеленский уходит в историю. Вопрос лишь в том, успеет ли он сбежать
20 февраля, 13:44
 
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