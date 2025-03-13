Запуск миссии Crew-10 на МКС перенесли на сутки
НАСА перенесло запуск миссии Crew-10 на МКС на сутки
© РИА Новости / NASA | Перейти в медиабанкПодготовка к запуску к МКС ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon
Подготовка к запуску к МКС ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Американское космическое агентство сообщило о переносе запуска миссии Crew-10 на Международную космическую станцию (МКС) почти на сутки.
Ранее агентство сообщало, что следующая попытка запуска могла состояться не ранее 19.26 по времени Восточного побережья США 13 марта (14 марта в 2.26 мск) после устранения неисправности.
"Запуск... должен состояться не ранее 19.03 пятницы 14 марта (15 марта 2.03 мск). Руководители миссии собрались сегодня вечером и решили отказаться от попытки запуска в четверг, 13 марта, из-за сильного ветра и осадков", - говорится в заявлении НАСА.
Ранее агентство сообщало, что отменило запуск миссии Crew-10 на Международную космическую станцию (МКС) из-за неисправности в гидравлической системе опорного рычага ракеты Falcon 9 на стартовой площадке. Экипаж, в составе которого космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков, астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси, покинул корабль Crew Dragon.
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