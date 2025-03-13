https://ria.ru/20250313/zapusk-2004657100.html

Запуск миссии Crew-10 на МКС перенесли на сутки

Запуск миссии Crew-10 на МКС перенесли на сутки - РИА Новости, 13.03.2025

Запуск миссии Crew-10 на МКС перенесли на сутки

Американское космическое агентство сообщило о переносе запуска миссии Crew-10 на Международную космическую станцию (МКС) почти на сутки. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T06:14:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Американское космическое агентство сообщило о переносе запуска миссии Crew-10 на Международную космическую станцию (МКС) почти на сутки. Ранее агентство сообщало, что следующая попытка запуска могла состояться не ранее 19.26 по времени Восточного побережья США 13 марта (14 марта в 2.26 мск) после устранения неисправности. "Запуск... должен состояться не ранее 19.03 пятницы 14 марта (15 марта 2.03 мск). Руководители миссии собрались сегодня вечером и решили отказаться от попытки запуска в четверг, 13 марта, из-за сильного ветра и осадков", - говорится в заявлении НАСА. Ранее агентство сообщало, что отменило запуск миссии Crew-10 на Международную космическую станцию (МКС) из-за неисправности в гидравлической системе опорного рычага ракеты Falcon 9 на стартовой площадке. Экипаж, в составе которого космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков, астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси, покинул корабль Crew Dragon.

https://ria.ru/20250307/starship-2003525754.html

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