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SpaceX отменила запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом - РИА Новости, 13.03.2025
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Наука
 
02:31 13.03.2025 (обновлено: 09:31 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/zapusk-2004648631.html
SpaceX отменила запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом
SpaceX отменила запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом - РИА Новости, 13.03.2025
SpaceX отменила запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом
Компания SpaceX менее чем за час до старта отменила запуск многоразового космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-10, в состав которого входит... РИА Новости, 13.03.2025
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Компания SpaceX менее чем за час до старта отменила запуск многоразового космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-10, в состав которого входит российский космонавт Кирилл Песков, сообщила компания. "Отменяем сегодняшний запуск миссии Crew-10 на Международную космическую станцию", – говорится в обнародованном сообщении SpaceX в соцсети X. Как позднее уточнило НАСА, запуск решено отменить из-за неисправности в гидравлической системе опорного рычага ракеты Falcon 9 на стартовой площадке. Экипаж уже покинул корабль, запуск отложен почти на сутки.Старт ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был запланирован на среду в 19.48 по времени Восточного побережья США (в четверг в 02.48 мск). В состав экипажа Crew-10, помимо Кирилла Пескова, входят астронавты НАСА Энн Макклейн (командир), Николь Айерс и астронавт JAXA Такуя Ониси. После прибытия на МКС экипаж Crew-9, включая российского космонавта Александра Горбунова, должен будет вернуться на Землю.
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SpaceX отменила запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом

SpaceX отменила запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом Песковым

© AP Photo / John RaouxЭкипаж миссии Crew-10. 12 марта 2025
Экипаж миссии Crew-10. 12 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / John Raoux
Экипаж миссии Crew-10. 12 марта 2025
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Компания SpaceX менее чем за час до старта отменила запуск многоразового космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-10, в состав которого входит российский космонавт Кирилл Песков, сообщила компания.
«
"Отменяем сегодняшний запуск миссии Crew-10 на Международную космическую станцию", – говорится в обнародованном сообщении SpaceX в соцсети X.
Как позднее уточнило НАСА, запуск решено отменить из-за неисправности в гидравлической системе опорного рычага ракеты Falcon 9 на стартовой площадке. Экипаж уже покинул корабль, запуск отложен почти на сутки.
Старт ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был запланирован на среду в 19.48 по времени Восточного побережья США (в четверг в 02.48 мск).
В состав экипажа Crew-10, помимо Кирилла Пескова, входят астронавты НАСА Энн Макклейн (командир), Николь Айерс и астронавт JAXA Такуя Ониси. После прибытия на МКС экипаж Crew-9, включая российского космонавта Александра Горбунова, должен будет вернуться на Землю.
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