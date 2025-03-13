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SpaceX отменила запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом
SpaceX отменила запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом - РИА Новости, 13.03.2025
SpaceX отменила запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом
Компания SpaceX менее чем за час до старта отменила запуск многоразового космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-10, в состав которого входит... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T02:31:00+03:00
2025-03-13T02:31:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Компания SpaceX менее чем за час до старта отменила запуск многоразового космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-10, в состав которого входит российский космонавт Кирилл Песков, сообщила компания. "Отменяем сегодняшний запуск миссии Crew-10 на Международную космическую станцию", – говорится в обнародованном сообщении SpaceX в соцсети X. Как позднее уточнило НАСА, запуск решено отменить из-за неисправности в гидравлической системе опорного рычага ракеты Falcon 9 на стартовой площадке. Экипаж уже покинул корабль, запуск отложен почти на сутки.Старт ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был запланирован на среду в 19.48 по времени Восточного побережья США (в четверг в 02.48 мск). В состав экипажа Crew-10, помимо Кирилла Пескова, входят астронавты НАСА Энн Макклейн (командир), Николь Айерс и астронавт JAXA Такуя Ониси. После прибытия на МКС экипаж Crew-9, включая российского космонавта Александра Горбунова, должен будет вернуться на Землю.
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Наука, Космос - РИА Наука, США, Земля, SpaceX, НАСА, Роскосмос
SpaceX отменила запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом
SpaceX отменила запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом Песковым