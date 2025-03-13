https://ria.ru/20250313/zaliv-2004662252.html

Патрушев напомнил Хельсинки, что Финский залив не принадлежит одной стране

Патрушев напомнил Хельсинки, что Финский залив не принадлежит одной стране - РИА Новости, 13.03.2025

Патрушев напомнил Хельсинки, что Финский залив не принадлежит одной стране

Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона" прокомментировал сообщения о том, что Хельсинки и... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T07:22:00+03:00

2025-03-13T07:22:00+03:00

2025-03-13T14:48:00+03:00

россия

финский залив

хельсинки

николай патрушев

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона" прокомментировал сообщения о том, что Хельсинки и Таллин разрабатывают планы закрытия Финского залива для российских судов в случае угрозы. "Стоит напомнить финнам, что Финский залив не является собственностью какой-либо одной страны. Соблюдение норм международного морского права является обязанностью всех государств", — сказал он. Это справедливо и с исторической точки зрения, считает помощник президента. "Исторически залив назывался Варяжским морем, Котлиным озером, Кронштадтским заливом, отражая свою географическую принадлежность России <…> Не следует также забывать, что Финляндия вообще на протяжении столетия входила в состав Российской империи", — напомнил он.Как отмечали в российском МИД, не совсем понятно, какие угрозы имеют в виду финские и эстонские власти. Если речь идет об их планах установить границы своих прилежащих зон в Финском заливе, то это их суверенное право, но подобные действия, согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, не дают возможности препятствовать судоходству и контролировать его.

https://ria.ru/20250313/otnosheniya-2004660795.html

https://ria.ru/20241001/mid-1975645571.html

россия

финский залив

хельсинки

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россия, финский залив, хельсинки, николай патрушев