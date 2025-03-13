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Патрушев напомнил Хельсинки, что Финский залив не принадлежит одной стране - РИА Новости, 13.03.2025
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07:22 13.03.2025 (обновлено: 14:48 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/zaliv-2004662252.html
Патрушев напомнил Хельсинки, что Финский залив не принадлежит одной стране
Патрушев напомнил Хельсинки, что Финский залив не принадлежит одной стране - РИА Новости, 13.03.2025
Патрушев напомнил Хельсинки, что Финский залив не принадлежит одной стране
Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона" прокомментировал сообщения о том, что Хельсинки и... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T07:22:00+03:00
2025-03-13T14:48:00+03:00
россия
финский залив
хельсинки
николай патрушев
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона" прокомментировал сообщения о том, что Хельсинки и Таллин разрабатывают планы закрытия Финского залива для российских судов в случае угрозы. "Стоит напомнить финнам, что Финский залив не является собственностью какой-либо одной страны. Соблюдение норм международного морского права является обязанностью всех государств", — сказал он. Это справедливо и с исторической точки зрения, считает помощник президента. "Исторически залив назывался Варяжским морем, Котлиным озером, Кронштадтским заливом, отражая свою географическую принадлежность России &lt;…&gt; Не следует также забывать, что Финляндия вообще на протяжении столетия входила в состав Российской империи", — напомнил он.Как отмечали в российском МИД, не совсем понятно, какие угрозы имеют в виду финские и эстонские власти. Если речь идет об их планах установить границы своих прилежащих зон в Финском заливе, то это их суверенное право, но подобные действия, согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, не дают возможности препятствовать судоходству и контролировать его.
https://ria.ru/20250313/otnosheniya-2004660795.html
https://ria.ru/20241001/mid-1975645571.html
россия
финский залив
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россия, финский залив, хельсинки, николай патрушев
Россия, Финский залив, Хельсинки, Николай Патрушев
Патрушев напомнил Хельсинки, что Финский залив не принадлежит одной стране

Патрушев: Финский залив не является собственностью одной страны

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона" прокомментировал сообщения о том, что Хельсинки и Таллин разрабатывают планы закрытия Финского залива для российских судов в случае угрозы.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Патрушев вспомнил об отношениях Москвы и Финляндии
07:12
"Стоит напомнить финнам, что Финский залив не является собственностью какой-либо одной страны. Соблюдение норм международного морского права является обязанностью всех государств", — сказал он.
Это справедливо и с исторической точки зрения, считает помощник президента.
"Исторически залив назывался Варяжским морем, Котлиным озером, Кронштадтским заливом, отражая свою географическую принадлежность России <…> Не следует также забывать, что Финляндия вообще на протяжении столетия входила в состав Российской империи", — напомнил он.
Как отмечали в российском МИД, не совсем понятно, какие угрозы имеют в виду финские и эстонские власти. Если речь идет об их планах установить границы своих прилежащих зон в Финском заливе, то это их суверенное право, но подобные действия, согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, не дают возможности препятствовать судоходству и контролировать его.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
МИД России прокомментировал планы Финляндии и Эстонии закрыть Финский залив
1 октября 2024, 07:34
 
РоссияФинский заливХельсинкиНиколай Патрушев
 
 
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