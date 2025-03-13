https://ria.ru/20250313/zakharova-2004767050.html

Захарова не сдержала слезы, говоря о погибших от рук ВСУ детях

Захарова не сдержала слезы, говоря о погибших от рук ВСУ детях - РИА Новости, 13.03.2025

Захарова не сдержала слезы, говоря о погибших от рук ВСУ детях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не сдержала слезы, говоря об убитых украинскими боевиками детях. Трансляция ее речи шла в официальном... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:29:00+03:00

2025-03-13T15:29:00+03:00

2025-03-13T15:56:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова не сдержала слезы, говоря об убитых украинскими боевиками детях. Трансляция ее речи шла в официальном сообществе министерства в социальной сети "ВКонтакте"."В Белгородской области ранены 88 детей, погибли — 12. В Курской области ранено 24 ребенка, погибло — четыре", — заявила Захарова, зачитывая сводку по детям, погибшим от рук украинских военных.На видеофрагменте можно разглядеть, как представитель МИД пытается сдержать слезы и берет долгую паузу, зачитав число погибших детей в Курской области.Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Глава государства Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявлял, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского, мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250313/poslanie-2004738793.html

https://ria.ru/20250313/svo-2004711764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Захарова расплакалась при рассказе о погибших от рук ВСУ детях Мария Захарова со слезами на глазах рассказала о погибших от рук ВСУ детях в приграничье. 2025-03-13T15:29 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, курская область, белгородская область, владимир путин, мария захарова, вооруженные силы украины, в мире