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Захарова не сдержала слезы, говоря о погибших от рук ВСУ детях - РИА Новости, 13.03.2025
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15:29 13.03.2025 (обновлено: 15:56 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/zakharova-2004767050.html
Захарова не сдержала слезы, говоря о погибших от рук ВСУ детях
Захарова не сдержала слезы, говоря о погибших от рук ВСУ детях - РИА Новости, 13.03.2025
Захарова не сдержала слезы, говоря о погибших от рук ВСУ детях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова не сдержала слезы, говоря об убитых украинскими боевиками детях. Трансляция ее речи шла в официальном... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:29:00+03:00
2025-03-13T15:56:00+03:00
россия
курская область
белгородская область
владимир путин
мария захарова
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова не сдержала слезы, говоря об убитых украинскими боевиками детях. Трансляция ее речи шла в официальном сообществе министерства в социальной сети "ВКонтакте".&quot;В Белгородской области ранены 88 детей, погибли — 12. В Курской области ранено 24 ребенка, погибло — четыре&quot;, — заявила Захарова, зачитывая сводку по детям, погибшим от рук украинских военных.На видеофрагменте можно разглядеть, как представитель МИД пытается сдержать слезы и берет долгую паузу, зачитав число погибших детей в Курской области.Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Глава государства Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявлял, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского, мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250313/poslanie-2004738793.html
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Мария Захарова расплакалась при рассказе о погибших от рук ВСУ детях
Мария Захарова со слезами на глазах рассказала о погибших от рук ВСУ детях в приграничье.
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россия, курская область, белгородская область, владимир путин, мария захарова, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Курская область, Белгородская область, Владимир Путин, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, В мире
Захарова не сдержала слезы, говоря о погибших от рук ВСУ детях

Захарова не сдержала слезы, говоря о детях, погибших от рук украинских военных

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова не сдержала слезы, говоря об убитых украинскими боевиками детях. Трансляция ее речи шла в официальном сообществе министерства в социальной сети "ВКонтакте".
«

"В Белгородской области ранены 88 детей, погибли — 12. В Курской области ранено 24 ребенка, погибло — четыре", — заявила Захарова, зачитывая сводку по детям, погибшим от рук украинских военных.

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На видеофрагменте можно разглядеть, как представитель МИД пытается сдержать слезы и берет долгую паузу, зачитав число погибших детей в Курской области.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Глава государства Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявлял, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского, мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.
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РоссияКурская областьБелгородская областьВладимир ПутинМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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