https://ria.ru/20250313/zaharova-2004884793.html

Захарова обвинила Подоляка в махровом национализме

Захарова обвинила Подоляка в махровом национализме - РИА Новости, 14.03.2025

Захарова обвинила Подоляка в махровом национализме

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что советник офиса Вадимира Зеленского Михаил Подоляк негативно высказывался о России в контексте... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-13T23:02:00+03:00

2025-03-13T23:02:00+03:00

2025-03-14T00:09:00+03:00

в мире

россия

мария захарова

михаил подоляк

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что советник офиса Вадимира Зеленского Михаил Подоляк негативно высказывался о России в контексте украинского кризиса "на запрещенном русском языке", проявив лицемерие и махровый национализм. Так она отреагировала на слова Подоляка о том, что "сейчас Россия находится в таком состоянии, когда надо либо перестать играть и продолжать агрессивно атаковать те правила, по которым мы живем, либо все-таки выполнить хоть какую-то часть сделки с США". "Самое поразительное, что он всю эту белиберду нёс… на запрещенном русском. Гнилое лицемерие и махровый национализм в действии", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250313/zaharova-2004774404.html

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в мире, россия, мария захарова, михаил подоляк