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Захарова обвинила Подоляка в махровом национализме - РИА Новости, 14.03.2025
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23:02 13.03.2025 (обновлено: 00:09 14.03.2025)
https://ria.ru/20250313/zaharova-2004884793.html
Захарова обвинила Подоляка в махровом национализме
Захарова обвинила Подоляка в махровом национализме - РИА Новости, 14.03.2025
Захарова обвинила Подоляка в махровом национализме
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что советник офиса Вадимира Зеленского Михаил Подоляк негативно высказывался о России в контексте... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-13T23:02:00+03:00
2025-03-14T00:09:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
михаил подоляк
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что советник офиса Вадимира Зеленского Михаил Подоляк негативно высказывался о России в контексте украинского кризиса "на запрещенном русском языке", проявив лицемерие и махровый национализм. Так она отреагировала на слова Подоляка о том, что "сейчас Россия находится в таком состоянии, когда надо либо перестать играть и продолжать агрессивно атаковать те правила, по которым мы живем, либо все-таки выполнить хоть какую-то часть сделки с США". "Самое поразительное, что он всю эту белиберду нёс… на запрещенном русском. Гнилое лицемерие и махровый национализм в действии", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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в мире, россия, мария захарова, михаил подоляк
В мире, Россия, Мария Захарова, Михаил Подоляк
Захарова обвинила Подоляка в махровом национализме

Захарова назвала белибердой заявление Подоляка о положении России в сделке с США

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что советник офиса Вадимира Зеленского Михаил Подоляк негативно высказывался о России в контексте украинского кризиса "на запрещенном русском языке", проявив лицемерие и махровый национализм.
Так она отреагировала на слова Подоляка о том, что "сейчас Россия находится в таком состоянии, когда надо либо перестать играть и продолжать агрессивно атаковать те правила, по которым мы живем, либо все-таки выполнить хоть какую-то часть сделки с США".
"Самое поразительное, что он всю эту белиберду нёс… на запрещенном русском. Гнилое лицемерие и махровый национализм в действии", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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