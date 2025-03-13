https://ria.ru/20250313/zaharova-2004774404.html

Захарова назвала заявления президента Италии о России фейком

Захарова назвала заявления президента Италии о России фейком - РИА Новости, 13.03.2025

Захарова назвала заявления президента Италии о России фейком

Заявления президента Италии Серджо Маттареллы, что Россия угрожает Европе ядерным оружием, являются фейком, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:48:00+03:00

2025-03-13T15:48:00+03:00

2025-03-13T15:48:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Заявления президента Италии Серджо Маттареллы, что Россия угрожает Европе ядерным оружием, являются фейком, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Вы хотите мне сказать, что президент Италии заявил, что Россия якобы угрожает Европе ядерным оружием? Это вранье. Это ложь. Это неправда, это фейк, это дезинформация. Я дала вам все слова, выберете то, которое считаете наиболее описательным, или употребите все", - заявила Захарова на своем брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Она отметила также, что за эти слова надо отвечать. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 5 марта, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.

https://ria.ru/20250306/rossiya-2003455675.html

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в мире, россия, европа, франция, мария захарова, эммануэль макрон, серджо маттарелла, нато, евросоюз