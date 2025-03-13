Захарова рассказала об осведомленности Трампа о происходящем на Украине
Захарова: команда Трампа прекрасно осведомлена о происходящем на Украине
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что команда президента США Дональда Трампа, как и предыдущая американская администрация, прекрасно осведомлена о происходящем на Украине.
"Я думаю, кому, как не команде, которая сейчас пришла в Белый дом, знать, что на самом деле происходит на Украине… Поэтому и байденовская администрация тоже была осведомлена о том, что происходит на Украине, и более чем осведомлена, потому что во многом и реализовывала там собственный проект, как это делала неоднократно по всему миру в исторические периоды та или иная команда Белого дома", - сказала она на брифинге в четверг, отвечая на вопрос, начал ли Вашингтон трезво оценивать ситуацию на Украине.
Захарова подчеркнула, что текущие антикоррупционные расследования в отношении администрации бывшего президента США Джо Байдена демонстрируют, что обе команды находятся "в повестке".
"Документы, которые по линии USAID вскрывали и вскрывают коррупционные истории и финансирование тех направлений, которые убивали как раз демократические процессы, в том числе и на Украине, - эти же документы подписывались и принимались, реализовывались при предыдущей администрации, она не могла не знать… Им нужен был инструмент в виде киевского режима для реализации своих геополитических установок, а выдавали они это всё за поддержку якобы "молодой, набирающей силы украинской экономики, демократии и субъектности в международных делах". А нынешняя команда как раз-таки и высвечивает истинные подходы предыдущей администрации, говоря и о коррупции, и о том, что выдаваемое за посылы таковыми не являлось и точно расходилось с истинными целями и задачами", - добавила она.