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Захарова рассказала об осведомленности Трампа о происходящем на Украине - РИА Новости, 13.03.2025
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14:55 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/zaharova-2004757609.html
Захарова рассказала об осведомленности Трампа о происходящем на Украине
Захарова рассказала об осведомленности Трампа о происходящем на Украине - РИА Новости, 13.03.2025
Захарова рассказала об осведомленности Трампа о происходящем на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что команда президента США Дональда Трампа, как и предыдущая американская администрация, прекрасно... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:55:00+03:00
2025-03-13T14:55:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что команда президента США Дональда Трампа, как и предыдущая американская администрация, прекрасно осведомлена о происходящем на Украине. "Я думаю, кому, как не команде, которая сейчас пришла в Белый дом, знать, что на самом деле происходит на Украине… Поэтому и байденовская администрация тоже была осведомлена о том, что происходит на Украине, и более чем осведомлена, потому что во многом и реализовывала там собственный проект, как это делала неоднократно по всему миру в исторические периоды та или иная команда Белого дома", - сказала она на брифинге в четверг, отвечая на вопрос, начал ли Вашингтон трезво оценивать ситуацию на Украине. Захарова подчеркнула, что текущие антикоррупционные расследования в отношении администрации бывшего президента США Джо Байдена демонстрируют, что обе команды находятся "в повестке". "Документы, которые по линии USAID вскрывали и вскрывают коррупционные истории и финансирование тех направлений, которые убивали как раз демократические процессы, в том числе и на Украине, - эти же документы подписывались и принимались, реализовывались при предыдущей администрации, она не могла не знать… Им нужен был инструмент в виде киевского режима для реализации своих геополитических установок, а выдавали они это всё за поддержку якобы "молодой, набирающей силы украинской экономики, демократии и субъектности в международных делах". А нынешняя команда как раз-таки и высвечивает истинные подходы предыдущей администрации, говоря и о коррупции, и о том, что выдаваемое за посылы таковыми не являлось и точно расходилось с истинными целями и задачами", - добавила она.
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в мире, украина, сша, россия, мария захарова, дональд трамп, джо байден, агентство по международному развитию сша
В мире, Украина, США, Россия, Мария Захарова, Дональд Трамп, Джо Байден, Агентство по международному развитию США
Захарова рассказала об осведомленности Трампа о происходящем на Украине

Захарова: команда Трампа прекрасно осведомлена о происходящем на Украине

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что команда президента США Дональда Трампа, как и предыдущая американская администрация, прекрасно осведомлена о происходящем на Украине.
"Я думаю, кому, как не команде, которая сейчас пришла в Белый дом, знать, что на самом деле происходит на Украине… Поэтому и байденовская администрация тоже была осведомлена о том, что происходит на Украине, и более чем осведомлена, потому что во многом и реализовывала там собственный проект, как это делала неоднократно по всему миру в исторические периоды та или иная команда Белого дома", - сказала она на брифинге в четверг, отвечая на вопрос, начал ли Вашингтон трезво оценивать ситуацию на Украине.
Захарова подчеркнула, что текущие антикоррупционные расследования в отношении администрации бывшего президента США Джо Байдена демонстрируют, что обе команды находятся "в повестке".
"Документы, которые по линии USAID вскрывали и вскрывают коррупционные истории и финансирование тех направлений, которые убивали как раз демократические процессы, в том числе и на Украине, - эти же документы подписывались и принимались, реализовывались при предыдущей администрации, она не могла не знать… Им нужен был инструмент в виде киевского режима для реализации своих геополитических установок, а выдавали они это всё за поддержку якобы "молодой, набирающей силы украинской экономики, демократии и субъектности в международных делах". А нынешняя команда как раз-таки и высвечивает истинные подходы предыдущей администрации, говоря и о коррупции, и о том, что выдаваемое за посылы таковыми не являлось и точно расходилось с истинными целями и задачами", - добавила она.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
СМИ: USAID финансировало украинский проект, дискредитировавший Вэнса
11 марта, 10:07
 
В миреУкраинаСШАРоссияМария ЗахароваДональд ТрампДжо БайденАгентство по международному развитию США
 
 
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