https://ria.ru/20250313/zaharova-2004757609.html

Захарова рассказала об осведомленности Трампа о происходящем на Украине

Захарова рассказала об осведомленности Трампа о происходящем на Украине - РИА Новости, 13.03.2025

Захарова рассказала об осведомленности Трампа о происходящем на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что команда президента США Дональда Трампа, как и предыдущая американская администрация, прекрасно... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T14:55:00+03:00

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2025-03-13T14:55:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что команда президента США Дональда Трампа, как и предыдущая американская администрация, прекрасно осведомлена о происходящем на Украине. "Я думаю, кому, как не команде, которая сейчас пришла в Белый дом, знать, что на самом деле происходит на Украине… Поэтому и байденовская администрация тоже была осведомлена о том, что происходит на Украине, и более чем осведомлена, потому что во многом и реализовывала там собственный проект, как это делала неоднократно по всему миру в исторические периоды та или иная команда Белого дома", - сказала она на брифинге в четверг, отвечая на вопрос, начал ли Вашингтон трезво оценивать ситуацию на Украине. Захарова подчеркнула, что текущие антикоррупционные расследования в отношении администрации бывшего президента США Джо Байдена демонстрируют, что обе команды находятся "в повестке". "Документы, которые по линии USAID вскрывали и вскрывают коррупционные истории и финансирование тех направлений, которые убивали как раз демократические процессы, в том числе и на Украине, - эти же документы подписывались и принимались, реализовывались при предыдущей администрации, она не могла не знать… Им нужен был инструмент в виде киевского режима для реализации своих геополитических установок, а выдавали они это всё за поддержку якобы "молодой, набирающей силы украинской экономики, демократии и субъектности в международных делах". А нынешняя команда как раз-таки и высвечивает истинные подходы предыдущей администрации, говоря и о коррупции, и о том, что выдаваемое за посылы таковыми не являлось и точно расходилось с истинными целями и задачами", - добавила она.

https://ria.ru/20250311/usaid-2004252585.html

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в мире, украина, сша, россия, мария захарова, дональд трамп, джо байден, агентство по международному развитию сша