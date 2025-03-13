https://ria.ru/20250313/yuriyushakov-2004743599.html

Ушаков: Россия рассчитывает, что США учтут ее позицию в совместной работе

Ушаков: Россия рассчитывает, что США учтут ее позицию в совместной работе - РИА Новости, 13.03.2025

Ушаков: Россия рассчитывает, что США учтут ее позицию в совместной работе

РИА Новости РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T14:03:00+03:00

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россия

сша

в мире

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РИА НовостиРФ РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО США БУДУТ УЧИТЫВАТЬ ПОЗИЦИЮ РОССИИ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ - УШАКОВ

россия

сша

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, в мире