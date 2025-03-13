https://ria.ru/20250313/vzryvy-2004645508.html
В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 13.03.2025
В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве снова прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T01:24:00+03:00
2025-03-13T01:24:00+03:00
2025-03-13T14:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
киевская область
дмитрий песков
страна.ua
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1874987609_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a5589ee44fda12eb2b684feb1b3273fa.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Киеве снова прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Взрывы в Киеве", — говорится в публикации."Страна.ua" уже писала о взрыве в украинской столице примерно полчаса назад. Перед этим в небе над городом заметили объект, похожий на метеорит. Воздушная тревога в городе включилась уже после взрыва.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит также в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250309/vzryv-2003865013.html
киев
россия
киевская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1874987609_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_2b55599dd532d6305458b54985997767.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, киевская область, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Украина
В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы