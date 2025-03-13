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В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:24 13.03.2025 (обновлено: 14:39 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/vzryvy-2004645508.html
В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 13.03.2025
В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве снова прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T01:24:00+03:00
2025-03-13T14:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
киевская область
дмитрий песков
страна.ua
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Киеве снова прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Взрывы в Киеве", — говорится в публикации."Страна.ua" уже писала о взрыве в украинской столице примерно полчаса назад. Перед этим в небе над городом заметили объект, похожий на метеорит. Воздушная тревога в городе включилась уже после взрыва.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит также в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Украина
В Киеве прогремели новые взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве.
Работа ПВО в Киеве. - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве.. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Киеве снова прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"Взрывы в Киеве", — говорится в публикации.
"Страна.ua" уже писала о взрыве в украинской столице примерно полчаса назад. Перед этим в небе над городом заметили объект, похожий на метеорит. Воздушная тревога в городе включилась уже после взрыва.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит также в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияКиевская областьДмитрий ПесковСтрана.uaВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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