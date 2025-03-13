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В Киеве прогремели новые взрывы

В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 13.03.2025

В Киеве прогремели новые взрывы

В Киеве снова прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2025

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киев

россия

киевская область

дмитрий песков

страна.ua

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Киеве снова прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Взрывы в Киеве", — говорится в публикации."Страна.ua" уже писала о взрыве в украинской столице примерно полчаса назад. Перед этим в небе над городом заметили объект, похожий на метеорит. Воздушная тревога в городе включилась уже после взрыва.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит также в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250309/vzryv-2003865013.html

киев

россия

киевская область

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