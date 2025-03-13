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В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 13.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:51 13.03.2025
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В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 13.03.2025
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Новости.LIVE". РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T21:51:00+03:00
2025-03-13T21:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Новости.LIVE". "В Харькове слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. С 20.45 мск в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, харьков, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремел взрыв

В Харькове на фоне объявленной ранее воздушной тревоги прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник пожарной службы Украины во время тушения пожара на месте взрыва
Сотрудник пожарной службы Украины во время тушения пожара на месте взрыва - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник пожарной службы Украины во время тушения пожара на месте взрыва. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Новости.LIVE".
«
Харькове слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
С 20.45 мск в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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