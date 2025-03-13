В Харькове прогремел взрыв
В Харькове на фоне объявленной ранее воздушной тревоги прогремел взрыв
© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник пожарной службы Украины во время тушения пожара на месте взрыва
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник пожарной службы Украины во время тушения пожара на месте взрыва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Новости.LIVE".
«
"В Харькове слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
С 20.45 мск в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18