https://ria.ru/20250313/vzryv-2004878654.html

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 13.03.2025

В Харькове прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Новости.LIVE". РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T21:51:00+03:00

2025-03-13T21:51:00+03:00

2025-03-13T21:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988162820_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_66fe2628f9086d9caae81226a8e42688.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Новости.LIVE". "В Харькове слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. С 20.45 мск в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины