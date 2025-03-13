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В Подмосковье в мужчину выстрелили из сигнального пистолета
В Подмосковье в мужчину выстрелили из сигнального пистолета - РИА Новости, 13.03.2025
В Подмосковье в мужчину выстрелили из сигнального пистолета
Мужчина в ходе конфликта в автобусе выстрелил в оппонента из сигнального пистолета в Подмосковье, пострадавший обратился к медикам, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:57:00+03:00
2025-03-13T12:57:00+03:00
2025-03-13T12:57:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мужчина в ходе конфликта в автобусе выстрелил в оппонента из сигнального пистолета в Подмосковье, пострадавший обратился к медикам, сообщается в Telegram-канале ГУМВД России по Московской области. "Сегодня в дежурную часть МУ МВД России "Балашихинское" поступило сообщение о стрельбе на шоссе Энтузиастов. Незамедлительно прибывшим нарядом полиции предварительно установлено, что в автобусе между двумя пассажирами произошёл конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в сторону оппонента из предмета, конструктивно схожего с оружием. Сотрудниками полиции правонарушитель доставлен в территориальный отдел. Им оказался местный житель 1986 года рождения, у него изъят сигнальный пистолет", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавший 1984 года рождения обратился в медицинское учреждение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250304/orsk-2002986450.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), происшествия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Подмосковье в мужчину выстрелили из сигнального пистолета
В Подмосковье мужчина при ссоре выстрелил в оппонента из сигнального пистолета