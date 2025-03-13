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В Третьяковке пройдет выставка, посвященная неоконченной картине о Церкви - РИА Новости, 13.03.2025
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Религия
 
14:13 13.03.2025 (обновлено: 14:14 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/vystavka-2004746393.html
В Третьяковке пройдет выставка, посвященная неоконченной картине о Церкви
В Третьяковке пройдет выставка, посвященная неоконченной картине о Церкви - РИА Новости, 13.03.2025
В Третьяковке пройдет выставка, посвященная неоконченной картине о Церкви
Третьяковская галерея совместно с Русской православной церковью проведет выставку эскизов картины "Русь уходящая" советского художника Павла Корина, посвященной РИА Новости, 13.03.2025
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религия
россия
павел корин
третьяковская галерея
русская православная церковь
культура
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Третьяковская галерея совместно с Русской православной церковью проведет выставку эскизов картины "Русь уходящая" советского художника Павла Корина, посвященной теме Церкви в советском государстве, сообщила заместитель министра культуры РФ - статс-секретарь Жанна Алексеева. "Особое внимание хочу уделить выставке с экспонированием эскизов неосуществленной картины русского и советского живописца Павла Корина "Русь уходящая", которую готовит Третьяковская галерея совместно с Русской православной церковью. Вместе с эскизами на выставке будет представлен цикл портретов, архивные фотографии и документы, связанные с историей создания картины", - сказала она на пресс-конференции к столетию смерти святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Корин, отметила она, присутствовал на похоронах святителя Тихона, и на них черпал вдохновение для образов будущих героев своей картины с изображением, в числе прочих, сменившего Тихона на патриаршей кафедре митрополита Сергия (Страгородского). Картина в дальнейшем получила название "Русь уходящая". Работу над ней Корин вел с середины 1920-х до конца 1950-х, однако так и не завершил.
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россия, павел корин, третьяковская галерея, русская православная церковь, культура
Религия, Россия, Павел Корин, Третьяковская галерея, Русская православная церковь, Культура

В Третьяковке пройдет выставка, посвященная неоконченной картине о Церкви

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПавел Корин. Эскиз "Реквием" к картине "Русь уходящая". 1935-1959 гг.
Павел Корин. Эскиз Реквием к картине Русь уходящая. 1935-1959 гг. - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Павел Корин. Эскиз "Реквием" к картине "Русь уходящая". 1935-1959 гг.
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Третьяковская галерея совместно с Русской православной церковью проведет выставку эскизов картины "Русь уходящая" советского художника Павла Корина, посвященной теме Церкви в советском государстве, сообщила заместитель министра культуры РФ - статс-секретарь Жанна Алексеева.
"Особое внимание хочу уделить выставке с экспонированием эскизов неосуществленной картины русского и советского живописца Павла Корина "Русь уходящая", которую готовит Третьяковская галерея совместно с Русской православной церковью. Вместе с эскизами на выставке будет представлен цикл портретов, архивные фотографии и документы, связанные с историей создания картины", - сказала она на пресс-конференции к столетию смерти святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Вчера, 13:41
Корин, отметила она, присутствовал на похоронах святителя Тихона, и на них черпал вдохновение для образов будущих героев своей картины с изображением, в числе прочих, сменившего Тихона на патриаршей кафедре митрополита Сергия (Страгородского). Картина в дальнейшем получила название "Русь уходящая". Работу над ней Корин вел с середины 1920-х до конца 1950-х, однако так и не завершил.
 
РелигияРоссияПавел КоринТретьяковская галереяРусская православная церковьКультура
 
 
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