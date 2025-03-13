https://ria.ru/20250313/vystavka-2004746393.html

В Третьяковке пройдет выставка, посвященная неоконченной картине о Церкви

В Третьяковке пройдет выставка, посвященная неоконченной картине о Церкви - РИА Новости, 13.03.2025

В Третьяковке пройдет выставка, посвященная неоконченной картине о Церкви

Третьяковская галерея совместно с Русской православной церковью проведет выставку эскизов картины "Русь уходящая" советского художника Павла Корина, посвященной РИА Новости, 13.03.2025

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2025-03-13T14:14:00+03:00

религия

россия

павел корин

третьяковская галерея

русская православная церковь

культура

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Третьяковская галерея совместно с Русской православной церковью проведет выставку эскизов картины "Русь уходящая" советского художника Павла Корина, посвященной теме Церкви в советском государстве, сообщила заместитель министра культуры РФ - статс-секретарь Жанна Алексеева. "Особое внимание хочу уделить выставке с экспонированием эскизов неосуществленной картины русского и советского живописца Павла Корина "Русь уходящая", которую готовит Третьяковская галерея совместно с Русской православной церковью. Вместе с эскизами на выставке будет представлен цикл портретов, архивные фотографии и документы, связанные с историей создания картины", - сказала она на пресс-конференции к столетию смерти святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Корин, отметила она, присутствовал на похоронах святителя Тихона, и на них черпал вдохновение для образов будущих героев своей картины с изображением, в числе прочих, сменившего Тихона на патриаршей кафедре митрополита Сергия (Страгородского). Картина в дальнейшем получила название "Русь уходящая". Работу над ней Корин вел с середины 1920-х до конца 1950-х, однако так и не завершил.

https://ria.ru/20250312/evangelie-2004516149.html

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россия, павел корин, третьяковская галерея, русская православная церковь, культура