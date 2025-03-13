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Оформить выплаты на третьего ребенка теперь можно на регпортале Подмосковья - РИА Новости, 13.03.2025
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Новости Подмосковья
 
13:40 13.03.2025
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Оформить выплаты на третьего ребенка теперь можно на регпортале Подмосковья
Оформить выплаты на третьего ребенка теперь можно на регпортале Подмосковья - РИА Новости, 13.03.2025
Оформить выплаты на третьего ребенка теперь можно на регпортале Подмосковья
Услуга по оформлению выплаты в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка появилась на региональном портале госуслуг Подмосковья,... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T13:40:00+03:00
2025-03-13T13:40:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Услуга по оформлению выплаты в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка появилась на региональном портале госуслуг Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. По словам министра госуправления, ИТ и связи региона Надежды Куртяник, родителю достаточно оформить онлайн-заявление, а выплату направят по указанным реквизитам. Услуга "Денежная выплата при рождении третьего или последующего ребенка" доступна на региональном портале в разделе "Соцподдержка" – "Поддержка семей с детьми". Право на выплату в размере 300 тысяч рублей есть у родителей или усыновителей с российским гражданством, которые постоянно проживают в Подмосковье и еще не достигли возраста 36 лет. Также свидетельство о рождении ребенка должно быть выдано на территории региона, а в семье, помимо новорожденного, должно воспитываться еще двое и более детей. Подать заявление нужно в срок не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. Услуга предоставляется в течение семи рабочих дней, а результат направят в личный кабинет на регпортале.
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московская область (подмосковье), социальные выплаты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Социальные выплаты
Оформить выплаты на третьего ребенка теперь можно на регпортале Подмосковья

На портале Подмосковья появилась услуга по оформлению выплат на третьего ребенка

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Услуга по оформлению выплаты в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка появилась на региональном портале госуслуг Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
По словам министра госуправления, ИТ и связи региона Надежды Куртяник, родителю достаточно оформить онлайн-заявление, а выплату направят по указанным реквизитам.
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Услуга "Денежная выплата при рождении третьего или последующего ребенка" доступна на региональном портале в разделе "Соцподдержка" – "Поддержка семей с детьми".
Право на выплату в размере 300 тысяч рублей есть у родителей или усыновителей с российским гражданством, которые постоянно проживают в Подмосковье и еще не достигли возраста 36 лет. Также свидетельство о рождении ребенка должно быть выдано на территории региона, а в семье, помимо новорожденного, должно воспитываться еще двое и более детей. Подать заявление нужно в срок не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.
Услуга предоставляется в течение семи рабочих дней, а результат направят в личный кабинет на регпортале.
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