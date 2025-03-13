https://ria.ru/20250313/vyplaty-2004738646.html

Оформить выплаты на третьего ребенка теперь можно на регпортале Подмосковья

Оформить выплаты на третьего ребенка теперь можно на регпортале Подмосковья - РИА Новости, 13.03.2025

Оформить выплаты на третьего ребенка теперь можно на регпортале Подмосковья

Услуга по оформлению выплаты в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка появилась на региональном портале госуслуг Подмосковья,... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T13:40:00+03:00

2025-03-13T13:40:00+03:00

2025-03-13T13:40:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

социальные выплаты

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Услуга по оформлению выплаты в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка появилась на региональном портале госуслуг Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. По словам министра госуправления, ИТ и связи региона Надежды Куртяник, родителю достаточно оформить онлайн-заявление, а выплату направят по указанным реквизитам. Услуга "Денежная выплата при рождении третьего или последующего ребенка" доступна на региональном портале в разделе "Соцподдержка" – "Поддержка семей с детьми". Право на выплату в размере 300 тысяч рублей есть у родителей или усыновителей с российским гражданством, которые постоянно проживают в Подмосковье и еще не достигли возраста 36 лет. Также свидетельство о рождении ребенка должно быть выдано на территории региона, а в семье, помимо новорожденного, должно воспитываться еще двое и более детей. Подать заявление нужно в срок не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. Услуга предоставляется в течение семи рабочих дней, а результат направят в личный кабинет на регпортале.

https://ria.ru/20250313/podmoskove-2004717234.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), социальные выплаты