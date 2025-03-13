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В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута

В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута - РИА Новости, 13.03.2025

В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута

Новые выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на шести участках побережья Анапы, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T16:38:00+03:00

2025-03-13T16:38:00+03:00

2025-03-13T16:38:00+03:00

происшествия

анапа

керченский пролив

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 13 мар - РИА Новости. Новые выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на шести участках побережья Анапы, сообщили в оперштабе Кубани. "На 6 участках прибрежной полосы Анапы 13 марта обнаружили новые выбросы фракций мазута. Все они (команды муниципалитетов Кубани - ред.) убирают разные участки пляжей на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской", - говорится в сообщении. Речь также идёт об участке неподалеку от пляжа "Тортуга" в селе Витязево. По данным властей, команды районов убирают новые фрагменты мазута в первую очередь, далее - продолжают деликатную очистку пляжей. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" был завершён, вывезены последние ее конструкции с мыса Панагия. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250210/mazut-1998451229.html

анапа

керченский пролив

краснодарский край

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происшествия, анапа, керченский пролив, краснодарский край