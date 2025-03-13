Засекреченная катастрофа: как в СССР исчез целый город
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Во времена перестройки ходила грустная шутка: "Либо раньше катастроф не было, либо о них не сообщали". К сожалению, правдивой была вторая часть этого выражения: в Союзе старались лишний раз не нервировать граждан. Поэтому не сообщали о многих катастрофах – причем не важно, природного или техногенного характера.
Долгое время оставалась засекреченной и трагедия, случившаяся 5 ноября 1952 года. Жертвы исчислялись тысячами, а материальный ущерб был оценён в 285 млн рублей по ценам 1952 года. Тем не менее первые публикации о случившемся в широкой прессе появились только в начале 1990-х. Некоторые военные архивы недоступны до сих пор.
Панорама острова Парамушир
Жизнь на вулкане
Фраза "Жить как на вулкане" для населения Северо-Курильска была не образным выражением, а суровой действительностью. Город находится на острове Парамушир, где расположено 23 вулкана, из них пять действующих, а Эбеко вообще под боком, буквально в семи километрах.
В начале 1950-х там проживали примерно шесть тысяч человек, среди которых были военные засекреченных частей и вахтовики. Русским город стал только в 1945 году, после капитуляции Японии.
Всё началось ночью 5 ноября 1952 года, когда в Тихом океане случилось мощное землетрясение магнитудой 8,3 по шкале Рихтера, недалеко от южного берега Камчатки.
Его эпицентр находился приблизительно в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского. Из-за землетрясения и возникло цунами, высота волн достигала 10-18 метров. К счастью, сама столица Камчатского края не пострадала — спас узкий проход в бухту Авачинская.
А вот население острова Парамушир оказалось в самом эпицентре трагедии.
Около четырех часов утра, мирно спавших жителей Северо-Курильска разбудили подземные толчки, которые продолжались около 30 минут. Однако для местных это было привычно, совсем рядом действующий вулкан Эбеко. Поэтому многие не обратили внимания и остались в домах.
CC BY-SA 3.0 / Victor Morozov / Центральная улица Северо-Курильска в 2006 годуЦентральная улица Северо-Курильска
CC BY-SA 3.0 / Victor Morozov / Центральная улица Северо-Курильска в 2006 году
Центральная улица Северо-Курильска
Немногочисленные рыбаки увидели, что море отошло от берега примерно на полкилометра, и они решили на всякий случай отправиться в горы.
Волна с пятиэтажный дом
Через полчаса вдруг стало непривычно тихо, затем последовал странный треск. На город лавиной обрушилась десятиметровая ледяная волна. Ударилась о склон сопки и откатилась назад.
Из-за страшного шума, криков и паники многие люди не сразу поняли, что происходит.
Один из немногих, кто смог не потерять самообладание, был прокурор Северо-Курильского района Дмитрий Гончаров. Он стал стучать в соседние дома, чтобы отправить людей на возвышенность.
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-восточного побережья полуострова Камчатка
Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-восточного побережья полуострова Камчатка
Люди, обезумевшие от страха, повинуясь требованиям прокурора, начали бежать на сопки. До гор в итоге волна не добралась, но настигла тех, кто бежал последним.
Волна была огромной, с пятиэтажный дом, немногие оставшиеся очевидцы рассказывали, что часть жителей отказывались бежать из города: они залезали на крыши домов, но их уносило в море.
Поседела в 29 лет
Еще через 20 минут город накрыла еще большая, уже десятиметровая волна с массой пены и водяной пыли. Тогда погибли многие, кто спустился с возвышенности в город, чтобы осмотреть свои жилища и забрать вещи.
Местная жительница Светлана Решетникова, которой на тот момент было четыре года, вспоминала: "Мы попали в эпицентр этих страшных событий. Спаслись на сопках. Мама до конца своих дней не могла даже слышать о Курилах. Она в одну ночь стала седой — в 29 лет".
CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov / Вид на портовую часть Северо-Курильска: до цунами 1952 года тут находился весь городВид на портовую часть Северо-Курильска
CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov / Вид на портовую часть Северо-Курильска: до цунами 1952 года тут находился весь город
Вид на портовую часть Северо-Курильска
Вторая волна была наиболее разрушительной, смывая все постройки на пути. Позади нее на месте оставались лишь цементные фундаменты домов.
Волна уничтожила множество животных, выкинув на берег китов, нерп и дельфинов.
Позже пришла третья волна — высотой 5-8 метров. Она смыла поселок Океанский на берегу Парамушира.
Последняя волна унесла то, что не захватила вторая, заполнив пролив между островами Парамушир и Шумшу обломками строений, крышами. Сорвала даже артиллерийские башни, сохранившиеся там со времён Русско-японской войны.
Город Северо-Курильск в 1970-х
После катастрофы
Советские СМИ ни слова не написали о катастрофе, поэтому долгое время на материке в основном не знали о случившемся на островах.
Власти провели глобальную спасательную операцию. Задействовав самолеты и все доступные суда. Большую часть населения все же удалось эвакуировать.
Все пострадавшие получили единовременную денежную помощь. Часть жителей Северо-Курильска перебралась на Сахалин, где они получали льготные ссуды на восстановление хозяйства и бесплатные стройматериалы.
CC BY-SA 4.0 / Денис Анисимов / Памятник погибшим во время цунами в Северо-КурильскеПамятник погибшим во время цунами в Северо-Курильске
CC BY-SA 4.0 / Денис Анисимов / Памятник погибшим во время цунами в Северо-Курильске
Памятник погибшим во время цунами в Северо-Курильске
Именно после этой катастрофы правительство СССР создало в стране систему предупреждения о цунами.