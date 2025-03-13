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Засекреченная катастрофа: как в СССР исчез целый город - РИА Новости, 13.03.2025
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Наука
 
08:10 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/vulkan-2004586312.html
Засекреченная катастрофа: как в СССР исчез целый город
Засекреченная катастрофа: как в СССР исчез целый город - РИА Новости, 13.03.2025
Засекреченная катастрофа: как в СССР исчез целый город
Во времена перестройки ходила грустная шутка: "Либо раньше катастроф не было, либо о них не сообщали". К сожалению, правдивой была вторая часть этого выражения: РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T08:10:00+03:00
2025-03-13T08:10:00+03:00
наука
в мире
парамушир
северо-курильск
эбеко
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Во времена перестройки ходила грустная шутка: "Либо раньше катастроф не было, либо о них не сообщали". К сожалению, правдивой была вторая часть этого выражения: в Союзе старались лишний раз не нервировать граждан. Поэтому не сообщали о многих катастрофах – причем не важно, природного или техногенного характера.Долгое время оставалась засекреченной и трагедия, случившаяся 5 ноября 1952 года. Жертвы исчислялись тысячами, а материальный ущерб был оценён в 285 млн рублей по ценам 1952 года. Тем не менее первые публикации о случившемся в широкой прессе появились только в начале 1990-х. Некоторые военные архивы недоступны до сих пор.Жизнь на вулканеФраза "Жить как на вулкане" для населения Северо-Курильска была не образным выражением, а суровой действительностью. Город находится на острове Парамушир, где расположено 23 вулкана, из них пять действующих, а Эбеко вообще под боком, буквально в семи километрах.В начале 1950-х там проживали примерно шесть тысяч человек, среди которых были военные засекреченных частей и вахтовики. Русским город стал только в 1945 году, после капитуляции Японии.Всё началось ночью 5 ноября 1952 года, когда в Тихом океане случилось мощное землетрясение магнитудой 8,3 по шкале Рихтера, недалеко от южного берега Камчатки.Его эпицентр находился приблизительно в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского. Из-за землетрясения и возникло цунами, высота волн достигала 10-18 метров. К счастью, сама столица Камчатского края не пострадала — спас узкий проход в бухту Авачинская.А вот население острова Парамушир оказалось в самом эпицентре трагедии.Около четырех часов утра, мирно спавших жителей Северо-Курильска разбудили подземные толчки, которые продолжались около 30 минут. Однако для местных это было привычно, совсем рядом действующий вулкан Эбеко. Поэтому многие не обратили внимания и остались в домах.Немногочисленные рыбаки увидели, что море отошло от берега примерно на полкилометра, и они решили на всякий случай отправиться в горы.Волна с пятиэтажный домЧерез полчаса вдруг стало непривычно тихо, затем последовал странный треск. На город лавиной обрушилась десятиметровая ледяная волна. Ударилась о склон сопки и откатилась назад.Из-за страшного шума, криков и паники многие люди не сразу поняли, что происходит.Один из немногих, кто смог не потерять самообладание, был прокурор Северо-Курильского района Дмитрий Гончаров. Он стал стучать в соседние дома, чтобы отправить людей на возвышенность.Люди, обезумевшие от страха, повинуясь требованиям прокурора, начали бежать на сопки. До гор в итоге волна не добралась, но настигла тех, кто бежал последним.Волна была огромной, с пятиэтажный дом, немногие оставшиеся очевидцы рассказывали, что часть жителей отказывались бежать из города: они залезали на крыши домов, но их уносило в море.Поседела в 29 летЕще через 20 минут город накрыла еще большая, уже десятиметровая волна с массой пены и водяной пыли. Тогда погибли многие, кто спустился с возвышенности в город, чтобы осмотреть свои жилища и забрать вещи.Местная жительница Светлана Решетникова, которой на тот момент было четыре года, вспоминала: "Мы попали в эпицентр этих страшных событий. Спаслись на сопках. Мама до конца своих дней не могла даже слышать о Курилах. Она в одну ночь стала седой — в 29 лет".Вторая волна была наиболее разрушительной, смывая все постройки на пути. Позади нее на месте оставались лишь цементные фундаменты домов.Волна уничтожила множество животных, выкинув на берег китов, нерп и дельфинов.Позже пришла третья волна — высотой 5-8 метров. Она смыла поселок Океанский на берегу Парамушира.Последняя волна унесла то, что не захватила вторая, заполнив пролив между островами Парамушир и Шумшу обломками строений, крышами. Сорвала даже артиллерийские башни, сохранившиеся там со времён Русско-японской войны.После катастрофыСоветские СМИ ни слова не написали о катастрофе, поэтому долгое время на материке в основном не знали о случившемся на островах.Власти провели глобальную спасательную операцию. Задействовав самолеты и все доступные суда. Большую часть населения все же удалось эвакуировать.Все пострадавшие получили единовременную денежную помощь. Часть жителей Северо-Курильска перебралась на Сахалин, где они получали льготные ссуды на восстановление хозяйства и бесплатные стройматериалы.Именно после этой катастрофы правительство СССР создало в стране систему предупреждения о цунами.
парамушир
северо-курильск
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РИА Новости
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4.7
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в мире, парамушир, северо-курильск, эбеко
Наука, В мире, Парамушир, Северо-Курильск, Эбеко

Засекреченная катастрофа: как в СССР исчез целый город

© РИА Новости / Том Балмфорт | Перейти в медиабанкПоследствия цунами
Последствия цунами - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Том Балмфорт
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Во времена перестройки ходила грустная шутка: "Либо раньше катастроф не было, либо о них не сообщали". К сожалению, правдивой была вторая часть этого выражения: в Союзе старались лишний раз не нервировать граждан. Поэтому не сообщали о многих катастрофах – причем не важно, природного или техногенного характера.
Долгое время оставалась засекреченной и трагедия, случившаяся 5 ноября 1952 года. Жертвы исчислялись тысячами, а материальный ущерб был оценён в 285 млн рублей по ценам 1952 года. Тем не менее первые публикации о случившемся в широкой прессе появились только в начале 1990-х. Некоторые военные архивы недоступны до сих пор.
© РИА Новости / Роман Денисов | Перейти в медиабанкПанорама острова Парамушир
Панорама острова Парамушир - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Роман Денисов
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Панорама острова Парамушир

Жизнь на вулкане

Фраза "Жить как на вулкане" для населения Северо-Курильска была не образным выражением, а суровой действительностью. Город находится на острове Парамушир, где расположено 23 вулкана, из них пять действующих, а Эбеко вообще под боком, буквально в семи километрах.
В начале 1950-х там проживали примерно шесть тысяч человек, среди которых были военные засекреченных частей и вахтовики. Русским город стал только в 1945 году, после капитуляции Японии.
Всё началось ночью 5 ноября 1952 года, когда в Тихом океане случилось мощное землетрясение магнитудой 8,3 по шкале Рихтера, недалеко от южного берега Камчатки.
CC BY 4.0 / Alexandpilat / Дым и пар над ЭбекоДым и пар над Эбеко
Дым и пар над Эбеко - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
CC BY 4.0 / Alexandpilat / Дым и пар над Эбеко
Дым и пар над Эбеко
Его эпицентр находился приблизительно в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского. Из-за землетрясения и возникло цунами, высота волн достигала 10-18 метров. К счастью, сама столица Камчатского края не пострадала — спас узкий проход в бухту Авачинская.
А вот население острова Парамушир оказалось в самом эпицентре трагедии.
Около четырех часов утра, мирно спавших жителей Северо-Курильска разбудили подземные толчки, которые продолжались около 30 минут. Однако для местных это было привычно, совсем рядом действующий вулкан Эбеко. Поэтому многие не обратили внимания и остались в домах.
CC BY-SA 3.0 / Victor Morozov / Центральная улица Северо-Курильска в 2006 годуЦентральная улица Северо-Курильска
Центральная улица Северо-Курильска - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
CC BY-SA 3.0 / Victor Morozov / Центральная улица Северо-Курильска в 2006 году
Центральная улица Северо-Курильска
Немногочисленные рыбаки увидели, что море отошло от берега примерно на полкилометра, и они решили на всякий случай отправиться в горы.

Волна с пятиэтажный дом

Через полчаса вдруг стало непривычно тихо, затем последовал странный треск. На город лавиной обрушилась десятиметровая ледяная волна. Ударилась о склон сопки и откатилась назад.
Из-за страшного шума, криков и паники многие люди не сразу поняли, что происходит.
Один из немногих, кто смог не потерять самообладание, был прокурор Северо-Курильского района Дмитрий Гончаров. Он стал стучать в соседние дома, чтобы отправить людей на возвышенность.
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка
Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка
Люди, обезумевшие от страха, повинуясь требованиям прокурора, начали бежать на сопки. До гор в итоге волна не добралась, но настигла тех, кто бежал последним.
Волна была огромной, с пятиэтажный дом, немногие оставшиеся очевидцы рассказывали, что часть жителей отказывались бежать из города: они залезали на крыши домов, но их уносило в море.

Поседела в 29 лет

Еще через 20 минут город накрыла еще большая, уже десятиметровая волна с массой пены и водяной пыли. Тогда погибли многие, кто спустился с возвышенности в город, чтобы осмотреть свои жилища и забрать вещи.
Местная жительница Светлана Решетникова, которой на тот момент было четыре года, вспоминала: "Мы попали в эпицентр этих страшных событий. Спаслись на сопках. Мама до конца своих дней не могла даже слышать о Курилах. Она в одну ночь стала седой — в 29 лет".
CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov / Вид на портовую часть Северо-Курильска: до цунами 1952 года тут находился весь городВид на портовую часть Северо-Курильска
Вид на портовую часть Северо-Курильска - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov / Вид на портовую часть Северо-Курильска: до цунами 1952 года тут находился весь город
Вид на портовую часть Северо-Курильска
Вторая волна была наиболее разрушительной, смывая все постройки на пути. Позади нее на месте оставались лишь цементные фундаменты домов.
Волна уничтожила множество животных, выкинув на берег китов, нерп и дельфинов.
Позже пришла третья волна — высотой 5-8 метров. Она смыла поселок Океанский на берегу Парамушира.
Последняя волна унесла то, что не захватила вторая, заполнив пролив между островами Парамушир и Шумшу обломками строений, крышами. Сорвала даже артиллерийские башни, сохранившиеся там со времён Русско-японской войны.
© РИА Новости / Роман Денисов | Перейти в медиабанкГород Северо-Курильск в 1970-х
Город Северо-Курильск в 1970-х - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Роман Денисов
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Город Северо-Курильск в 1970-х

После катастрофы

Советские СМИ ни слова не написали о катастрофе, поэтому долгое время на материке в основном не знали о случившемся на островах.
Власти провели глобальную спасательную операцию. Задействовав самолеты и все доступные суда. Большую часть населения все же удалось эвакуировать.
Все пострадавшие получили единовременную денежную помощь. Часть жителей Северо-Курильска перебралась на Сахалин, где они получали льготные ссуды на восстановление хозяйства и бесплатные стройматериалы.
CC BY-SA 4.0 / Денис Анисимов / Памятник погибшим во время цунами в Северо-КурильскеПамятник погибшим во время цунами в Северо-Курильске
Памятник погибшим во время цунами в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
CC BY-SA 4.0 / Денис Анисимов / Памятник погибшим во время цунами в Северо-Курильске
Памятник погибшим во время цунами в Северо-Курильске
Именно после этой катастрофы правительство СССР создало в стране систему предупреждения о цунами.
 
НаукаВ миреПарамуширСеверо-КурильскЭбеко
 
 
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