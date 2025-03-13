https://ria.ru/20250313/vulkan-2004586312.html

Засекреченная катастрофа: как в СССР исчез целый город

Засекреченная катастрофа: как в СССР исчез целый город - РИА Новости, 13.03.2025

Засекреченная катастрофа: как в СССР исчез целый город

Во времена перестройки ходила грустная шутка: "Либо раньше катастроф не было, либо о них не сообщали". К сожалению, правдивой была вторая часть этого выражения: РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T08:10:00+03:00

2025-03-13T08:10:00+03:00

2025-03-13T08:10:00+03:00

наука

в мире

парамушир

северо-курильск

эбеко

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Во времена перестройки ходила грустная шутка: "Либо раньше катастроф не было, либо о них не сообщали". К сожалению, правдивой была вторая часть этого выражения: в Союзе старались лишний раз не нервировать граждан. Поэтому не сообщали о многих катастрофах – причем не важно, природного или техногенного характера.Долгое время оставалась засекреченной и трагедия, случившаяся 5 ноября 1952 года. Жертвы исчислялись тысячами, а материальный ущерб был оценён в 285 млн рублей по ценам 1952 года. Тем не менее первые публикации о случившемся в широкой прессе появились только в начале 1990-х. Некоторые военные архивы недоступны до сих пор.Жизнь на вулканеФраза "Жить как на вулкане" для населения Северо-Курильска была не образным выражением, а суровой действительностью. Город находится на острове Парамушир, где расположено 23 вулкана, из них пять действующих, а Эбеко вообще под боком, буквально в семи километрах.В начале 1950-х там проживали примерно шесть тысяч человек, среди которых были военные засекреченных частей и вахтовики. Русским город стал только в 1945 году, после капитуляции Японии.Всё началось ночью 5 ноября 1952 года, когда в Тихом океане случилось мощное землетрясение магнитудой 8,3 по шкале Рихтера, недалеко от южного берега Камчатки.Его эпицентр находился приблизительно в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского. Из-за землетрясения и возникло цунами, высота волн достигала 10-18 метров. К счастью, сама столица Камчатского края не пострадала — спас узкий проход в бухту Авачинская.А вот население острова Парамушир оказалось в самом эпицентре трагедии.Около четырех часов утра, мирно спавших жителей Северо-Курильска разбудили подземные толчки, которые продолжались около 30 минут. Однако для местных это было привычно, совсем рядом действующий вулкан Эбеко. Поэтому многие не обратили внимания и остались в домах.Немногочисленные рыбаки увидели, что море отошло от берега примерно на полкилометра, и они решили на всякий случай отправиться в горы.Волна с пятиэтажный домЧерез полчаса вдруг стало непривычно тихо, затем последовал странный треск. На город лавиной обрушилась десятиметровая ледяная волна. Ударилась о склон сопки и откатилась назад.Из-за страшного шума, криков и паники многие люди не сразу поняли, что происходит.Один из немногих, кто смог не потерять самообладание, был прокурор Северо-Курильского района Дмитрий Гончаров. Он стал стучать в соседние дома, чтобы отправить людей на возвышенность.Люди, обезумевшие от страха, повинуясь требованиям прокурора, начали бежать на сопки. До гор в итоге волна не добралась, но настигла тех, кто бежал последним.Волна была огромной, с пятиэтажный дом, немногие оставшиеся очевидцы рассказывали, что часть жителей отказывались бежать из города: они залезали на крыши домов, но их уносило в море.Поседела в 29 летЕще через 20 минут город накрыла еще большая, уже десятиметровая волна с массой пены и водяной пыли. Тогда погибли многие, кто спустился с возвышенности в город, чтобы осмотреть свои жилища и забрать вещи.Местная жительница Светлана Решетникова, которой на тот момент было четыре года, вспоминала: "Мы попали в эпицентр этих страшных событий. Спаслись на сопках. Мама до конца своих дней не могла даже слышать о Курилах. Она в одну ночь стала седой — в 29 лет".Вторая волна была наиболее разрушительной, смывая все постройки на пути. Позади нее на месте оставались лишь цементные фундаменты домов.Волна уничтожила множество животных, выкинув на берег китов, нерп и дельфинов.Позже пришла третья волна — высотой 5-8 метров. Она смыла поселок Океанский на берегу Парамушира.Последняя волна унесла то, что не захватила вторая, заполнив пролив между островами Парамушир и Шумшу обломками строений, крышами. Сорвала даже артиллерийские башни, сохранившиеся там со времён Русско-японской войны.После катастрофыСоветские СМИ ни слова не написали о катастрофе, поэтому долгое время на материке в основном не знали о случившемся на островах.Власти провели глобальную спасательную операцию. Задействовав самолеты и все доступные суда. Большую часть населения все же удалось эвакуировать.Все пострадавшие получили единовременную денежную помощь. Часть жителей Северо-Курильска перебралась на Сахалин, где они получали льготные ссуды на восстановление хозяйства и бесплатные стройматериалы.Именно после этой катастрофы правительство СССР создало в стране систему предупреждения о цунами.

парамушир

северо-курильск

эбеко

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в мире, парамушир, северо-курильск, эбеко