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Украинские БПЛА атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 13.03.2025
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21:03 13.03.2025 (обновлено: 21:12 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/vsu-2004873766.html
Украинские БПЛА атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
Украинские БПЛА атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 13.03.2025
Украинские БПЛА атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
Украинские военные атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, повреждены четыре частных дома и транспорт, по предварительным данным, пострадавших... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T21:03:00+03:00
2025-03-13T21:12:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Украинские военные атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, повреждены четыре частных дома и транспорт, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Четыре населённых пункта подверглись атакам ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Волоконовском районе в селе Коновалово в результате атаки дрона повреждена кровля частного домовладения. В хуторе Гаевка от удара беспилотника повреждена одна единица спецтехники. В Валуйском округе в селе Казначеевка FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль... Ещё один беспилотник ударил по частному дому", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что в доме выбиты окна, также повреждены надворные постройки и припаркованный легковой автомобиль. В селе Графовка Краснояружского района вследствие детонации двух дронов пострадали два жилых дома.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинские БПЛА атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали дронами четыре населенных пункта в Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области. 13 марта 2025
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 13 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 13 марта 2025
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БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Украинские военные атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, повреждены четыре частных дома и транспорт, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Четыре населённых пункта подверглись атакам ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Волоконовском районе в селе Коновалово в результате атаки дрона повреждена кровля частного домовладения. В хуторе Гаевка от удара беспилотника повреждена одна единица спецтехники. В Валуйском округе в селе Казначеевка FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль... Ещё один беспилотник ударил по частному дому", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что в доме выбиты окна, также повреждены надворные постройки и припаркованный легковой автомобиль. В селе Графовка Краснояружского района вследствие детонации двух дронов пострадали два жилых дома.
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 16 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
В Белгородской области при атаке дрона ранен сотрудник сельхозпредприятия
16 февраля, 17:12
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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