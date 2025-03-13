https://ria.ru/20250313/vsu-2004873766.html

Украинские БПЛА атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Украинские БПЛА атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 13.03.2025

Украинские БПЛА атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Украинские военные атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, повреждены четыре частных дома и транспорт, по предварительным данным, пострадавших... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T21:03:00+03:00

2025-03-13T21:03:00+03:00

2025-03-13T21:12:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Украинские военные атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, повреждены четыре частных дома и транспорт, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Четыре населённых пункта подверглись атакам ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Волоконовском районе в селе Коновалово в результате атаки дрона повреждена кровля частного домовладения. В хуторе Гаевка от удара беспилотника повреждена одна единица спецтехники. В Валуйском округе в селе Казначеевка FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль... Ещё один беспилотник ударил по частному дому", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что в доме выбиты окна, также повреждены надворные постройки и припаркованный легковой автомобиль. В селе Графовка Краснояружского района вследствие детонации двух дронов пострадали два жилых дома.

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины