https://ria.ru/20250313/vsu-2004860884.html

ВСУ наносят удары по приграничью Курской области, где идет эвакуация

ВСУ наносят удары по приграничью Курской области, где идет эвакуация - РИА Новости, 13.03.2025

ВСУ наносят удары по приграничью Курской области, где идет эвакуация

Дальнобойная артиллерия ВСУ продолжает наносить удары по приграничью Курской области, где сейчас эвакуируют людей, сообщил командир спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:56:00+03:00

2025-03-13T19:56:00+03:00

2025-03-13T19:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

апти алаудинов

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Дальнобойная артиллерия ВСУ продолжает наносить удары по приграничью Курской области, где сейчас эвакуируют людей, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Вчера весь день, сегодня с утра наши ребята занимались эвакуацией мирного населения, потому что противник периодически наносит огневое поражение по этим населённым пунктам кассетными боеприпасами, дальнебойной артиллерией", - сказал Алаудинов в эфире канала "Россия 1". Он добавил, что российские военные в зоне эвакуации делают проходы, чтобы были проезды для транспорта, потому что территория вся заминирована. Минобороны РФ 12 марта сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале сообщил, что из Суджи и окрестностей, включая Казачью Локню, эвакуировали 68 граждан. Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что ВСУ ведут огонь по группам эвакуации мирных жителей из Суджи и близлежащих населенных пунктов. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

https://ria.ru/20250313/evakuatsiya-2004643819.html

россия

курская область

суджа

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россия, курская область, суджа, апти алаудинов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины