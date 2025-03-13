ВСУ наносят удары по приграничью Курской области, где идет эвакуация
Алаудинов: ВСУ наносят удары по приграничью Курской области, где идет эвакуация
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоец подразделения спецназа "Ахмат" в освобожденном селе Мартыновка Суджанского района Курской области
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Дальнобойная артиллерия ВСУ продолжает наносить удары по приграничью Курской области, где сейчас эвакуируют людей, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Вчера весь день, сегодня с утра наши ребята занимались эвакуацией мирного населения, потому что противник периодически наносит огневое поражение по этим населённым пунктам кассетными боеприпасами, дальнебойной артиллерией", - сказал Алаудинов в эфире канала "Россия 1".
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
Он добавил, что российские военные в зоне эвакуации делают проходы, чтобы были проезды для транспорта, потому что территория вся заминирована.
Минобороны РФ 12 марта сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале сообщил, что из Суджи и окрестностей, включая Казачью Локню, эвакуировали 68 граждан. Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что ВСУ ведут огонь по группам эвакуации мирных жителей из Суджи и близлежащих населенных пунктов.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.