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Алаудинов сообщил о десятках случаев убийств солдатами ВСУ жителей Суджи - РИА Новости, 13.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:38 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/vsu-2004811227.html
Алаудинов сообщил о десятках случаев убийств солдатами ВСУ жителей Суджи
Алаудинов сообщил о десятках случаев убийств солдатами ВСУ жителей Суджи - РИА Новости, 13.03.2025
Алаудинов сообщил о десятках случаев убийств солдатами ВСУ жителей Суджи
Российские военные фиксируют десятки случаев совершенных солдатами ВСУ убийств и изнасилований мирных жителей курского приграничья и особенно Суджи, сообщил... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T17:38:00+03:00
2025-03-13T17:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
русское поречное
апти алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские военные фиксируют десятки случаев совершенных солдатами ВСУ убийств и изнасилований мирных жителей курского приграничья и особенно Суджи, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Выступая в эфире телеканала "Россия 24" он напомнил об обнаружении большого количества жертв из числа мирного населения после освобождения от ВСУ Русского Поречного в Курской области. "Такие же картины мы можем, как говорится, фиксировать точно также и во всех остальных населенных пунктах и особенно в Судже… Мы знаем о десятках случаев убийств, изнасилований. Их будет еще (обнаружено – ред.) десятки и десятки - и много чего нам предстоит еще разгребать", - сказал Алаудинов. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков, сказал он. Герасимов также подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
https://ria.ru/20250131/porechnoe-1996525659.html
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россия
курская область
русское поречное
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россия, курская область, русское поречное, апти алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Русское Поречное, Апти Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Алаудинов сообщил о десятках случаев убийств солдатами ВСУ жителей Суджи

Алаудинов: ВСУ совершают десятки убийств и изнасилований в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские военные фиксируют десятки случаев совершенных солдатами ВСУ убийств и изнасилований мирных жителей курского приграничья и особенно Суджи, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
Выступая в эфире телеканала "Россия 24" он напомнил об обнаружении большого количества жертв из числа мирного населения после освобождения от ВСУ Русского Поречного в Курской области.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Боевики ВСУ убили 22 жителя курского села
31 января, 07:02
"Такие же картины мы можем, как говорится, фиксировать точно также и во всех остальных населенных пунктах и особенно в Судже… Мы знаем о десятках случаев убийств, изнасилований. Их будет еще (обнаружено – ред.) десятки и десятки - и много чего нам предстоит еще разгребать", - сказал Алаудинов.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.
Следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Боевики ВСУ пытали током женщину в Русском Поречном
1 февраля, 00:34
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков, сказал он.
Герасимов также подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
Военнослужащие России в освобожденном селе Курской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В освобожденном от ВСУ курском селе нашли тела убитых мирных жителей
11 марта, 23:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьРусское ПоречноеАпти АлаудиновВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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