https://ria.ru/20250313/vsu-2004811227.html

Алаудинов сообщил о десятках случаев убийств солдатами ВСУ жителей Суджи

Алаудинов сообщил о десятках случаев убийств солдатами ВСУ жителей Суджи - РИА Новости, 13.03.2025

Алаудинов сообщил о десятках случаев убийств солдатами ВСУ жителей Суджи

Российские военные фиксируют десятки случаев совершенных солдатами ВСУ убийств и изнасилований мирных жителей курского приграничья и особенно Суджи, сообщил... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T17:38:00+03:00

2025-03-13T17:38:00+03:00

2025-03-13T17:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

русское поречное

апти алаудинов

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские военные фиксируют десятки случаев совершенных солдатами ВСУ убийств и изнасилований мирных жителей курского приграничья и особенно Суджи, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Выступая в эфире телеканала "Россия 24" он напомнил об обнаружении большого количества жертв из числа мирного населения после освобождения от ВСУ Русского Поречного в Курской области. "Такие же картины мы можем, как говорится, фиксировать точно также и во всех остальных населенных пунктах и особенно в Судже… Мы знаем о десятках случаев убийств, изнасилований. Их будет еще (обнаружено – ред.) десятки и десятки - и много чего нам предстоит еще разгребать", - сказал Алаудинов. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков, сказал он. Герасимов также подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

https://ria.ru/20250131/porechnoe-1996525659.html

https://ria.ru/20250201/porechnoe-1996737794.html

https://ria.ru/20250311/vsu-2004426986.html

россия

курская область

русское поречное

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россия, курская область, русское поречное, апти алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)