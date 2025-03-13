https://ria.ru/20250313/vsu-2004809549.html
Подполье: ВСУ тестировали на мирных жителях европейскую систему навигации
Подполье: ВСУ тестировали на мирных жителях европейскую систему навигации - РИА Новости, 13.03.2025
Подполье: ВСУ тестировали на мирных жителях европейскую систему навигации
ВСУ при обстреле Великих Копаней в Херсонской области тестировали европейскую систему навигации Galileo как альтернативу GPS, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T17:34:00+03:00
2025-03-13T17:34:00+03:00
2025-03-13T17:39:00+03:00
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херсонская область
мария захарова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. ВСУ при обстреле Великих Копаней в Херсонской области тестировали европейскую систему навигации Galileo как альтернативу GPS, рассказал РИА Новости представитель пророссийского подполья. "Им нужно было пристрелять новую навигацию Galileo для HIMARS, чтоб работать дальше без американской GPS. Поэтому выбрали цель среднеудалённую, где возможен объективный контроль поражения. По рынку уже били, координаты были известны. Им было всё равно - военные или гражданские. Нужна была удобная мишень под HIMARS. По тому району для подобных целей используют Excalibur, это дешевле. А тут они как в тире тренировались на HIMARS, чтобы более далёкие цели потом точно поражать уже без американской навигации", - сообщил собеседник агентства. ВСУ 9 марта обстреляли рынок в Великих Копанях из РСЗО HIMARS. Ранее сообщалось о четырех погибших, семи раненых. Следственным комитетом РФ по факту удара возбуждено уголовное дело. 10-13 марта объявлены днями траура в Алешкинском муниципальном округе, сообщали местные власти. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что сопровождение цели осуществлялось с французских спутников European Telecommunication Satellite Organization (европейская телекоммуникационная спутниковая организация), а наведение регулировалось французским спутником разведки CSO-3.
https://ria.ru/20250313/frantsija-2004780900.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, GPS
Подполье: ВСУ тестировали на мирных жителях европейскую систему навигации
ВСУ при обстреле Херсонской области тестировали европейскую систему навигации