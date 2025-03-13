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В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 13.03.2025 (обновлено: 17:35 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/vsu-2004806551.html
В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали три мирных жителя
В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 13.03.2025
В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали три мирных жителя
Двое мужчин и женщина получили ранения в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T17:25:00+03:00
2025-03-13T17:35:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
октябрьский
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Двое мужчин и женщина получили ранения в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В посёлке Октябрьский Белгородского района от удара FPV-дрона ранены двое мужчин: у одного минно-взрывная травма и контузия, у второго — минно-взрывная травма и множественные слепые осколочные ранения предплечья и ног. Бригада СМП доставляет пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода… Ещё один дрон сдетонировал в посёлке Дальний Валуйского округа. Ранена женщина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что пострадавшую с осколочными ранениями головы и плеча бригада "скорой" доставляет в Валуйскую ЦРБ. По данным руководителя региона, в городе Шебекино два FPV-дрона ударили по предприятию. В Волоконовском районе в селе Борисовка беспилотник атаковал частное домовладение.
https://ria.ru/20250312/vsu-2004486048.html
белгородская область
октябрьский
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белгородская область, вооруженные силы украины, октябрьский, белгородский район, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Октябрьский, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя ранены в Белгородской области при атаках дронов ВСУ

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Двое мужчин и женщина получили ранения в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В посёлке Октябрьский Белгородского района от удара FPV-дрона ранены двое мужчин: у одного минно-взрывная травма и контузия, у второго — минно-взрывная травма и множественные слепые осколочные ранения предплечья и ног. Бригада СМП доставляет пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода… Ещё один дрон сдетонировал в посёлке Дальний Валуйского округа. Ранена женщина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что пострадавшую с осколочными ранениями головы и плеча бригада "скорой" доставляет в Валуйскую ЦРБ. По данным руководителя региона, в городе Шебекино два FPV-дрона ударили по предприятию. В Волоконовском районе в селе Борисовка беспилотник атаковал частное домовладение.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныОктябрьскийБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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