https://ria.ru/20250313/vsu-2004806551.html

В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали три мирных жителя

В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 13.03.2025

В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали три мирных жителя

Двое мужчин и женщина получили ранения в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T17:25:00+03:00

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2025-03-13T17:35:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

октябрьский

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Двое мужчин и женщина получили ранения в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В посёлке Октябрьский Белгородского района от удара FPV-дрона ранены двое мужчин: у одного минно-взрывная травма и контузия, у второго — минно-взрывная травма и множественные слепые осколочные ранения предплечья и ног. Бригада СМП доставляет пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода… Ещё один дрон сдетонировал в посёлке Дальний Валуйского округа. Ранена женщина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что пострадавшую с осколочными ранениями головы и плеча бригада "скорой" доставляет в Валуйскую ЦРБ. По данным руководителя региона, в городе Шебекино два FPV-дрона ударили по предприятию. В Волоконовском районе в селе Борисовка беспилотник атаковал частное домовладение.

https://ria.ru/20250312/vsu-2004486048.html

белгородская область

октябрьский

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белгородская область, вооруженные силы украины, октябрьский, белгородский район, вячеслав гладков