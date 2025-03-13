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ВСУ обстреляли жителей курского Казачьей Локни кассетными боеприпасами - РИА Новости, 13.03.2025
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15:38 13.03.2025 (обновлено: 16:47 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/vsu-2004769915.html
ВСУ обстреляли жителей курского Казачьей Локни кассетными боеприпасами
ВСУ обстреляли жителей курского Казачьей Локни кассетными боеприпасами - РИА Новости, 13.03.2025
ВСУ обстреляли жителей курского Казачьей Локни кассетными боеприпасами
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами жителей курского села Казачья Локня во время их эвакуации, сообщил РИА Новости боец "Ахмата" с позывным "Гром". РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:38:00+03:00
2025-03-13T16:47:00+03:00
происшествия
курская область
суджанский район
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
спецоперация
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 мар - РИА Новости. ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами жителей курского села Казачья Локня во время их эвакуации, сообщил РИА Новости боец "Ахмата" с позывным "Гром". Как передает корреспондент РИА Новости, группа "Аида" спецназа "Ахмат" эвакуировала группу мирных жителей из недавно освобожденной Казачьей Локни. "Едем в село Казачья Локня, надо вывезти мирных жителей, которые были под оккупацией укрофашистов. Соответственно, нужно вывозить их оттуда, людям нужно помогать. Мы вчера вывезли порядка 20 человек из-под обстрела. Были применены хохлами кассетные боеприпасы, FPV-дроны, 152 и 155-миллиметровые снаряды". Вырвались из ада... Тяжелая, конечно (ситуация – ред.), много погибло людей (за эти месяцы в Казачьей Локне – ред.)", - рассказал "Гром". Он уточнил, что ВСУ на данном участке фронта "охотятся" на любые движущиеся цели, не делая исключения и для групп эвакуации с мирными жителями. "Бьют методом "куда попадем", но если висит разведчик (БПЛА – ред.) и корректирует по мирным, то без проблем бьют именно туда, поражают мирные цели, особенно дома, где живут люди, где написано "люди", "дети", вот увидите, все побито осколками, воронки рядом", - отметил собеседник. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта.
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Боец "Гром": "ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами жителей Казачья Локня во время их эвакуации"
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами жителей курского села Казачья Локня во время их эвакуации, сообщил РИА Новости боец группы "Аида" спецназа "Ахмата" с позывным "Гром".
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происшествия, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация
Происшествия, Курская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
ВСУ обстреляли жителей курского Казачьей Локни кассетными боеприпасами

ВСУ обстреляли жителей Казачьей Локни кассетными боеприпасами

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 мар - РИА Новости. ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами жителей курского села Казачья Локня во время их эвакуации, сообщил РИА Новости боец "Ахмата" с позывным "Гром".
Как передает корреспондент РИА Новости, группа "Аида" спецназа "Ахмат" эвакуировала группу мирных жителей из недавно освобожденной Казачьей Локни.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
"Едем в село Казачья Локня, надо вывезти мирных жителей, которые были под оккупацией укрофашистов. Соответственно, нужно вывозить их оттуда, людям нужно помогать. Мы вчера вывезли порядка 20 человек из-под обстрела. Были применены хохлами кассетные боеприпасы, FPV-дроны, 152 и 155-миллиметровые снаряды". Вырвались из ада... Тяжелая, конечно (ситуация – ред.), много погибло людей (за эти месяцы в Казачьей Локне – ред.)", - рассказал "Гром".
Он уточнил, что ВСУ на данном участке фронта "охотятся" на любые движущиеся цели, не делая исключения и для групп эвакуации с мирными жителями.
"Бьют методом "куда попадем", но если висит разведчик (БПЛА – ред.) и корректирует по мирным, то без проблем бьют именно туда, поражают мирные цели, особенно дома, где живут люди, где написано "люди", "дети", вот увидите, все побито осколками, воронки рядом", - отметил собеседник.
Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта.
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ПроисшествияКурская областьСуджанский районВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Спецоперация
 
 
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