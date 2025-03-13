https://ria.ru/20250313/vsu-2004769915.html

ВСУ обстреляли жителей курского Казачьей Локни кассетными боеприпасами

ВСУ обстреляли жителей курского Казачьей Локни кассетными боеприпасами - РИА Новости, 13.03.2025

ВСУ обстреляли жителей курского Казачьей Локни кассетными боеприпасами

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами жителей курского села Казачья Локня во время их эвакуации, сообщил РИА Новости боец "Ахмата" с позывным "Гром". РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:38:00+03:00

2025-03-13T15:38:00+03:00

2025-03-13T16:47:00+03:00

происшествия

курская область

суджанский район

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

спецоперация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004789559_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c1423f0cde0adf35ce1e09aa2372c1a1.jpg

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 мар - РИА Новости. ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами жителей курского села Казачья Локня во время их эвакуации, сообщил РИА Новости боец "Ахмата" с позывным "Гром". Как передает корреспондент РИА Новости, группа "Аида" спецназа "Ахмат" эвакуировала группу мирных жителей из недавно освобожденной Казачьей Локни. "Едем в село Казачья Локня, надо вывезти мирных жителей, которые были под оккупацией укрофашистов. Соответственно, нужно вывозить их оттуда, людям нужно помогать. Мы вчера вывезли порядка 20 человек из-под обстрела. Были применены хохлами кассетные боеприпасы, FPV-дроны, 152 и 155-миллиметровые снаряды". Вырвались из ада... Тяжелая, конечно (ситуация – ред.), много погибло людей (за эти месяцы в Казачьей Локне – ред.)", - рассказал "Гром". Он уточнил, что ВСУ на данном участке фронта "охотятся" на любые движущиеся цели, не делая исключения и для групп эвакуации с мирными жителями. "Бьют методом "куда попадем", но если висит разведчик (БПЛА – ред.) и корректирует по мирным, то без проблем бьют именно туда, поражают мирные цели, особенно дома, где живут люди, где написано "люди", "дети", вот увидите, все побито осколками, воронки рядом", - отметил собеседник. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта.

https://ria.ru/20240909/tetkino-1971511148.html

курская область

суджанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боец "Гром": "ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами жителей Казачья Локня во время их эвакуации" ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами жителей курского села Казачья Локня во время их эвакуации, сообщил РИА Новости боец группы "Аида" спецназа "Ахмата" с позывным "Гром". 2025-03-13T15:38 true PT3M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация