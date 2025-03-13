Рейтинг@Mail.ru
ВСУ начали уходить из Курской области в сторону Сум, сообщил Алаудинов - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 13.03.2025 (обновлено: 15:35 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/vsu-2004759784.html
ВСУ начали уходить из Курской области в сторону Сум, сообщил Алаудинов
ВСУ начали уходить из Курской области в сторону Сум, сообщил Алаудинов - РИА Новости, 13.03.2025
ВСУ начали уходить из Курской области в сторону Сум, сообщил Алаудинов
ВСУ охватила паника в Судже, они начали спешно уходить в сторону Сум с территории Курской области, бросая технику и вооружение, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:07:00+03:00
2025-03-13T15:35:00+03:00
вооруженные силы украины
россия
суджа
курская область
апти алаудинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_104:227:2944:1824_1920x0_80_0_0_030af6f13094a08e80e8b7e6de939169.jpg
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 мар - РИА Новости. ВСУ охватила паника в Судже, они начали спешно уходить в сторону Сум с территории Курской области, бросая технику и вооружение, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.В четверг министерство обороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий в Курской области освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол."Противник начал спешно бросать, получается, Суджу и уходить с территории России. В принципе, со всех участков - кроме тех, где оставили подразделения ВСУ для того, чтобы прикрыть отход отступающих сил и средств - в принципе, отовсюду мы фиксируем, как противник убегает, бросая и технику, и оснащение, и вооружение, и пытается выбраться в направлении Сум", - сказал он.
https://ria.ru/20250313/alaudinov-2004758910.html
россия
суджа
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_36c738e0d671371db84e3e95e9337538.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, суджа, курская область, апти алаудинов
Вооруженные силы Украины, Россия, Суджа, Курская область, Апти Алаудинов
ВСУ начали уходить из Курской области в сторону Сум, сообщил Алаудинов

Алаудинов: ВСУ начали спешно уходить из Курской области в сторону Сум

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 мар - РИА Новости. ВСУ охватила паника в Судже, они начали спешно уходить в сторону Сум с территории Курской области, бросая технику и вооружение, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
В четверг министерство обороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий в Курской области освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол.
"Противник начал спешно бросать, получается, Суджу и уходить с территории России. В принципе, со всех участков - кроме тех, где оставили подразделения ВСУ для того, чтобы прикрыть отход отступающих сил и средств - в принципе, отовсюду мы фиксируем, как противник убегает, бросая и технику, и оснащение, и вооружение, и пытается выбраться в направлении Сум", - сказал он.
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Алаудинов рассказал про пленных иностранцев в Курской области
Вчера, 15:05
 
Вооруженные силы УкраиныРоссияСуджаКурская областьАпти Алаудинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала