https://ria.ru/20250313/vsu-2004759784.html
ВСУ начали уходить из Курской области в сторону Сум, сообщил Алаудинов
ВСУ начали уходить из Курской области в сторону Сум, сообщил Алаудинов - РИА Новости, 13.03.2025
ВСУ начали уходить из Курской области в сторону Сум, сообщил Алаудинов
ВСУ охватила паника в Судже, они начали спешно уходить в сторону Сум с территории Курской области, бросая технику и вооружение, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:07:00+03:00
2025-03-13T15:07:00+03:00
2025-03-13T15:35:00+03:00
вооруженные силы украины
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суджа
курская область
апти алаудинов
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 мар - РИА Новости. ВСУ охватила паника в Судже, они начали спешно уходить в сторону Сум с территории Курской области, бросая технику и вооружение, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.В четверг министерство обороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий в Курской области освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол."Противник начал спешно бросать, получается, Суджу и уходить с территории России. В принципе, со всех участков - кроме тех, где оставили подразделения ВСУ для того, чтобы прикрыть отход отступающих сил и средств - в принципе, отовсюду мы фиксируем, как противник убегает, бросая и технику, и оснащение, и вооружение, и пытается выбраться в направлении Сум", - сказал он.
https://ria.ru/20250313/alaudinov-2004758910.html
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вооруженные силы украины, россия, суджа, курская область, апти алаудинов
Вооруженные силы Украины, Россия, Суджа, Курская область, Апти Алаудинов
ВСУ начали уходить из Курской области в сторону Сум, сообщил Алаудинов
Алаудинов: ВСУ начали спешно уходить из Курской области в сторону Сум