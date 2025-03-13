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Житель Курской области рассказал, за что ВСУ хотели его расстрелять - РИА Новости, 13.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:06 13.03.2025 (обновлено: 16:18 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/vsu-2004759160.html
Житель Курской области рассказал, за что ВСУ хотели его расстрелять
Житель Курской области рассказал, за что ВСУ хотели его расстрелять - РИА Новости, 13.03.2025
Житель Курской области рассказал, за что ВСУ хотели его расстрелять
Житель Казачьей Локни в Курской области рассказал РИА Новости, что ВСУ хотели его расстрелять за высказывание, что Украины уже нет. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:06:00+03:00
2025-03-13T16:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КАЗАЧЬЯ ЛОКНЯ (Курская обл.), 13 мар - РИА Новости. Житель Казачьей Локни в Курской области рассказал РИА Новости, что ВСУ хотели его расстрелять за высказывание, что Украины уже нет. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта. "Страшное было время, не дай бог никому это пережить. Восьмой месяц оккупации, издевательств, унижений, потому что мы русские люди, русские духом. А они говорят: "Ще не вмерла Україна", а я: "Украины нет!". А это наши русские земли. Так они меня чуть не расстреляли из-за этого", - сообщил житель Казачьей Локни Александр. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил Герасимов в докладе президенту, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
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курская область, россия, украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Житель Курской области рассказал, за что ВСУ хотели его расстрелять

Житель Казачьей Локни: ВСУ хотели расстрелять за слова, что Украины уже нет

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЭвакуация гражданского населения группой "Аида" спецназа "Ахмат" из села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области. 13 марта 2025
Эвакуация гражданского населения группой Аида спецназа Ахмат из села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области. 13 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Эвакуация гражданского населения группой "Аида" спецназа "Ахмат" из села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области. 13 марта 2025
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КАЗАЧЬЯ ЛОКНЯ (Курская обл.), 13 мар - РИА Новости. Житель Казачьей Локни в Курской области рассказал РИА Новости, что ВСУ хотели его расстрелять за высказывание, что Украины уже нет.
Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта.
"Страшное было время, не дай бог никому это пережить. Восьмой месяц оккупации, издевательств, унижений, потому что мы русские люди, русские духом. А они говорят: "Ще не вмерла Україна", а я: "Украины нет!". А это наши русские земли. Так они меня чуть не расстреляли из-за этого", - сообщил житель Казачьей Локни Александр.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил Герасимов в докладе президенту, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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