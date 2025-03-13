Житель Курской области рассказал, за что ВСУ хотели его расстрелять
Житель Казачьей Локни: ВСУ хотели расстрелять за слова, что Украины уже нет
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЭвакуация гражданского населения группой "Аида" спецназа "Ахмат" из села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области. 13 марта 2025
Эвакуация гражданского населения группой "Аида" спецназа "Ахмат" из села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области. 13 марта 2025
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КАЗАЧЬЯ ЛОКНЯ (Курская обл.), 13 мар - РИА Новости. Житель Казачьей Локни в Курской области рассказал РИА Новости, что ВСУ хотели его расстрелять за высказывание, что Украины уже нет.
Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта.
"Страшное было время, не дай бог никому это пережить. Восьмой месяц оккупации, издевательств, унижений, потому что мы русские люди, русские духом. А они говорят: "Ще не вмерла Україна", а я: "Украины нет!". А это наши русские земли. Так они меня чуть не расстреляли из-за этого", - сообщил житель Казачьей Локни Александр.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил Герасимов в докладе президенту, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
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