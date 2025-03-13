https://ria.ru/20250313/vsu-2004759160.html

Житель Курской области рассказал, за что ВСУ хотели его расстрелять

Житель Курской области рассказал, за что ВСУ хотели его расстрелять - РИА Новости, 13.03.2025

Житель Курской области рассказал, за что ВСУ хотели его расстрелять

Житель Казачьей Локни в Курской области рассказал РИА Новости, что ВСУ хотели его расстрелять за высказывание, что Украины уже нет. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:06:00+03:00

2025-03-13T15:06:00+03:00

2025-03-13T16:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

украина

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КАЗАЧЬЯ ЛОКНЯ (Курская обл.), 13 мар - РИА Новости. Житель Казачьей Локни в Курской области рассказал РИА Новости, что ВСУ хотели его расстрелять за высказывание, что Украины уже нет. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта. "Страшное было время, не дай бог никому это пережить. Восьмой месяц оккупации, издевательств, унижений, потому что мы русские люди, русские духом. А они говорят: "Ще не вмерла Україна", а я: "Украины нет!". А это наши русские земли. Так они меня чуть не расстреляли из-за этого", - сообщил житель Казачьей Локни Александр. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил Герасимов в докладе президенту, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.

https://ria.ru/20240822/vsu-1967691847.html

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курская область, россия, украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины