https://ria.ru/20250313/vsu-2004758818.html

ВСУ охватила паника в Судже, заявил Алаудинов

ВСУ охватила паника в Судже, заявил Алаудинов - РИА Новости, 13.03.2025

ВСУ охватила паника в Судже, заявил Алаудинов

ВСУ охватила паника в Судже, они начали спешно уходить в сторону Сум с территории Курской области, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:05:00+03:00

2025-03-13T15:05:00+03:00

2025-03-13T16:23:00+03:00

вооруженные силы украины

суджа

россия

курская область

апти алаудинов

сумы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004787425_0:11:1664:947_1920x0_80_0_0_400349d7a545ea807d7490b0ed95f81d.jpg

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 мар — РИА Новости. ВСУ охватила паника в Судже, они начали спешно уходить в сторону Сум с территории Курской области, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.В четверг оборонное ведомство заявило об освобождении населенных пунктов Суджа, Меловой и Подол."Противник начал спешно бросать, получается, Суджу и уходить с территории России. В принципе, со всех участков — кроме тех, где оставили подразделения ВСУ для того, чтобы прикрыть отход отступающих сил и средств, — в принципе, отовсюду мы фиксируем, как противник убегает, бросая и технику, и оснащение, и вооружение, и пытается выбраться в направлении Сум", — рассказал он. По словам генерал-майора, когда украинские военные побежали со всех этих позиций, то спровоцировали серьезную панику как в самом городе, так и рядом с ним."Получилось так, что все эти подразделения, они побросали все, что у них есть, и кто на чем, как говорится: кто на велосипеде, кто на санках, как говорится, кто на лыжах — все они свалили отсюда", — сказал командир спецназа "Ахмат".Алаудинов подчеркнул, что сейчас ситуация в Курской области достаточно хорошая, из-за операции "Поток" ВСУ "посыпались" на всей территории региона. "На данный момент сказать, что там где-то есть следы иностранных наемников, наверное, я не смогу, потому что самих пленных иностранцев нет. Я так думаю, что они раньше всех убежали, потому что паника у них создалась такая. Иностранцы же бегают намного лучше и быстрее, чем наши", — добавил он. Суджа была самым крупным населенным пунктом, который ВСУ смогли захватить в результате вторжения в Курскую область в августе прошлого года. Они использовали город как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в этом регионе и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие.Общие потери противника за все время боев в курском приграничье составили более 67 тысяч солдат, почти 400 танков и тысячи единиц другой техники.

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

https://ria.ru/20250313/gosduma-2004748233.html

суджа

россия

курская область

сумы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, суджа, россия, курская область, апти алаудинов, сумы