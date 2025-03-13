https://ria.ru/20250313/vsu-2004736186.html

Группировка "Центр" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ

Группировка "Центр" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 13.03.2025

Группировка "Центр" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял свыше 475 военнослужащих и... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T13:34:00+03:00

2025-03-13T13:34:00+03:00

2025-03-13T13:40:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

димитров

красноармейск

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003565592_0:0:2966:1669_1920x0_80_0_0_98f74e5966482aa1e11e7214d8802e48.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял свыше 475 военнослужащих и пять боевых бронированных машин, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух егерских, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Новопавловка, Красноармейск, Шевченко, Срибное, Удачное, Ульяновка, Миролюбовка и Успеновка Донецкой Народной Республики."Противник потерял более 475 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США и бронетранспортер Spartan производства Великобритании, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250313/minoborony-2004666660.html

россия

димитров

красноармейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, димитров, красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф)