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Группировка "Центр" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 13.03.2025
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13:34 13.03.2025 (обновлено: 13:40 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/vsu-2004736186.html
Группировка "Центр" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
Группировка "Центр" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 13.03.2025
Группировка "Центр" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял свыше 475 военнослужащих и... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T13:34:00+03:00
2025-03-13T13:40:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
димитров
красноармейск
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял свыше 475 военнослужащих и пять боевых бронированных машин, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух егерских, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Новопавловка, Красноармейск, Шевченко, Срибное, Удачное, Ульяновка, Миролюбовка и Успеновка Донецкой Народной Республики."Противник потерял более 475 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США и бронетранспортер Spartan производства Великобритании, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250313/minoborony-2004666660.html
россия
димитров
красноармейск
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россия, вооруженные силы украины, димитров, красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Димитров, Красноармейск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ

ВСУ потеряли более 475 военных в зоне действий группировки "Центр"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял свыше 475 военнослужащих и пять боевых бронированных машин, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух егерских, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Новопавловка, Красноармейск, Шевченко, Срибное, Удачное, Ульяновка, Миролюбовка и Успеновка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял более 475 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США и бронетранспортер Spartan производства Великобритании, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.
Уничтожение живой силы и техники ВСУ отступающих из Суджи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
ВС России поразили боевиков ВСУ, отступающих из Суджи
08:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДимитровКрасноармейскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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