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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 13.03.2025 (обновлено: 14:10 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/vsu-2004735395.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 13.03.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T13:31:00+03:00
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россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, танк, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250313/minoborony-2004666660.html
россия
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли 35 военных на Харьковском направлении

© Getty Images / Anadolu/Diego Herrera CarcedoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Getty Images / Anadolu/Diego Herrera Carcedo
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, танк, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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