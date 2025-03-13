https://ria.ru/20250313/vsu-2004735395.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 13.03.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T13:31:00+03:00
2025-03-13T13:31:00+03:00
2025-03-13T14:10:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004744900_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0487af0bf9d3c718dbb6a17e1e511a17.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, танк, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250313/minoborony-2004666660.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004744900_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_7ec8418b6666f0056d5fd6da6cc12259.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли 35 военных на Харьковском направлении