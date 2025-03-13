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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 13.03.2025

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T13:31:00+03:00

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россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, танк, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250313/minoborony-2004666660.html

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)