Украинский военный назвал ситуацию в Курской области катастрофой

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украинский военный назвал катастрофической ситуацию ВСУ в Курской области, отметив, что украинские войска в регионе сталкиваются с сильным натиском российской армии, сообщает французская газета Figaro. "Ситуация стала катастрофической. Все логистические пути отрезаны, мы находимся во власти российских дронов и артиллерии, которые нас постоянно обстреливают", - сообщил он. Неназванный военный заявил, что на ВСУ в регионе сбрасывается большое количество бомб. Кроме того, по его словам, российские силы используют беспилотники со связью на оптоволокне, что делает невозможным применение против них средств РЭБ. В свою очередь, ВСУ не способны применять свои дроны в регионе эффективно из-за отсутствия у них системы связи Starlink, признал украинский военный, который заявил, что использовать БПЛА без нее для ВСУ все равно что "атаковать с закрытыми глазами". Военные источники заявили газете, что украинские войска начали эвакуироваться из Курской области. Вопрос теперь состоит не в том, смогут ли ВСУ сохранить позиции в Курской области, а в том, сколько времени они продержатся, подчеркивает газета. Западные СМИ напряженно следят за ситуацией в Курской области, отмечая стремительное разрушение украинской обороны в результате успешного продвижения сил РФ, многие издания пришли к выводу, что Киев теряет свой главный "козырь" в возможных мирных переговорах с Москвой. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль РФ.
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украинский военный назвал катастрофической ситуацию ВСУ в Курской области, отметив, что украинские войска в регионе сталкиваются с сильным натиском российской армии, сообщает французская газета Figaro.
"Ситуация стала катастрофической. Все логистические пути отрезаны, мы находимся во власти российских дронов и артиллерии, которые нас постоянно обстреливают", - сообщил он.
Неназванный военный заявил, что на ВСУ в регионе сбрасывается большое количество бомб. Кроме того, по его словам, российские силы используют беспилотники со связью на оптоволокне, что делает невозможным применение против них средств РЭБ.
В свою очередь, ВСУ не способны применять свои дроны в регионе эффективно из-за отсутствия у них системы связи Starlink, признал украинский военный, который заявил, что использовать БПЛА без нее для ВСУ все равно что "атаковать с закрытыми глазами".
Военные источники заявили газете, что украинские войска начали эвакуироваться из Курской области.
Вопрос теперь состоит не в том, смогут ли ВСУ сохранить позиции в Курской области, а в том, сколько времени они продержатся, подчеркивает газета.
Западные СМИ напряженно следят за ситуацией в Курской области, отмечая стремительное разрушение украинской обороны в результате успешного продвижения сил РФ, многие издания пришли к выводу, что Киев теряет свой главный "козырь" в возможных мирных переговорах с Москвой.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль РФ.
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