ВСУ за сутки атаковали восемь районов Белгородской области
Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 50 беспилотниками
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 50 беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 39 населенных пунктов в восьми районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 39 снарядов и зафиксированы атаки 56 беспилотников, из них 27 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в пяти частных домовладениях, объекте связи, двух социальных объектах и шести транспортных средствах.
"В Белгородском районе по посёлку Дубовое, селу Репное и хутору Церковный выпущено 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и зафиксированы атаки 5 беспилотников… В Борисовском районе село Цаповка и хутор Казачье-Рудченское подверглись обстрелу с применением 3 снарядов и атакам 4 беспилотников", - написал Гладков.
Он добавил, что в Валуйском округе по 11 населенным пунктам нанесены удары 21 беспилотником. В Волоконовском районе село Тишанка подверглось обстрелам 3 боеприпасами и атакам 2 беспилотников. В Грайворонском округе по трем населенным пунктам выпущено 9 снарядов, а также сброшены 3 взрывных устройства с двух беспилотников. В Краснояружском районе 4 села подверглись обстрелам 14 боеприпасами и атакам 5 беспилотников.
"Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, хуторам Балки и Марьино выпущено 6 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 14 беспилотниками", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.