https://ria.ru/20250313/vsu-2004693962.html

ВСУ за сутки атаковали восемь районов Белгородской области

ВСУ за сутки атаковали восемь районов Белгородской области - РИА Новости, 13.03.2025

ВСУ за сутки атаковали восемь районов Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 50 беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T10:39:00+03:00

2025-03-13T10:39:00+03:00

2025-03-13T10:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 50 беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 39 населенных пунктов в восьми районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 39 снарядов и зафиксированы атаки 56 беспилотников, из них 27 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в пяти частных домовладениях, объекте связи, двух социальных объектах и шести транспортных средствах. "В Белгородском районе по посёлку Дубовое, селу Репное и хутору Церковный выпущено 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и зафиксированы атаки 5 беспилотников… В Борисовском районе село Цаповка и хутор Казачье-Рудченское подверглись обстрелу с применением 3 снарядов и атакам 4 беспилотников", - написал Гладков.Он добавил, что в Валуйском округе по 11 населенным пунктам нанесены удары 21 беспилотником. В Волоконовском районе село Тишанка подверглось обстрелам 3 боеприпасами и атакам 2 беспилотников. В Грайворонском округе по трем населенным пунктам выпущено 9 снарядов, а также сброшены 3 взрывных устройства с двух беспилотников. В Краснояружском районе 4 села подверглись обстрелам 14 боеприпасами и атакам 5 беспилотников. "Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, хуторам Балки и Марьино выпущено 6 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 14 беспилотниками", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250310/dron-2004187002.html

https://ria.ru/20250309/kolokolchik-2003907121.html

белгородская область

украина

белгородский район

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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков