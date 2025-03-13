https://ria.ru/20250313/vsu-2004678958.html

ВСУ за сутки обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области

ВСУ за сутки обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 13.03.2025

ВСУ за сутки обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области

Украинская армия за день нанесла 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, удары были нанесены по 9 населенным... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T09:45:00+03:00

2025-03-13T09:45:00+03:00

2025-03-13T09:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 13 мар - РИА Новости. Украинская армия за день нанесла 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, удары были нанесены по 9 населенным пунктам, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 14 обстрелов ВСУ произвели ночью. За сутки под огонь боевиков киевского режима попали 9 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Новая Маячка, Корсунка, Алешки, Днепряны, Таврийск, Заводовка, Сергеевка.

https://ria.ru/20250310/obstrel-2004191626.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины