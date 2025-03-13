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ВСУ за сутки обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области
ВСУ за сутки обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 13.03.2025
ВСУ за сутки обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области
Украинская армия за день нанесла 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, удары были нанесены по 9 населенным... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T09:45:00+03:00
2025-03-13T09:45:00+03:00
2025-03-13T09:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 13 мар - РИА Новости. Украинская армия за день нанесла 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, удары были нанесены по 9 населенным пунктам, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 14 обстрелов ВСУ произвели ночью. За сутки под огонь боевиков киевского режима попали 9 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Новая Маячка, Корсунка, Алешки, Днепряны, Таврийск, Заводовка, Сергеевка.
https://ria.ru/20250310/obstrel-2004191626.html
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
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днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 33 артиллерийских удара по Херсонской области