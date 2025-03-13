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Власти рассказали о ситуации в Саратовской области после атаки БПЛА
Власти рассказали о ситуации в Саратовской области после атаки БПЛА - РИА Новости, 13.03.2025
Власти рассказали о ситуации в Саратовской области после атаки БПЛА
Угрозы населению после атаки беспилотников в Петровском районе Саратовской области нет, сообщил глава района Максим Калядин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T09:11:00+03:00
2025-03-13T09:11:00+03:00
2025-03-13T09:12:00+03:00
происшествия
петровский район
саратовская область
роман бусаргин
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САРАТОВ, 13 мар - РИА Новости. Угрозы населению после атаки беспилотников в Петровском районе Саратовской области нет, сообщил глава района Максим Калядин. Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников есть повреждения нежилых объектов в Петровском районе, предварительно, пострадавших нет, работает система оповещения. "По поручению губернатора Романа Викторовича Бусаргина выехал на места происшествия, связанные с атакой БПЛА. Все экстренные службы уже работают на месте. Угрозы населению нет", - написал Калядин в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250313/bespilotniki-2004662770.html
петровский район
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происшествия, петровский район, саратовская область, роман бусаргин
Происшествия, Петровский район, Саратовская область, Роман Бусаргин
Власти рассказали о ситуации в Саратовской области после атаки БПЛА
Глава Петровского района Калядин: угрозы населению после атаки БПЛА нет