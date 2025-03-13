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Украинский пленный рассказал, как его отправили на фронт - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:21 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/vsu-2004665894.html
Украинский пленный рассказал, как его отправили на фронт
Украинский пленный рассказал, как его отправили на фронт - РИА Новости, 13.03.2025
Украинский пленный рассказал, как его отправили на фронт
Пленный украинский военнослужащий Владислав Михалев рассказал на видео от Минобороны РФ, как его забрали в военкомат, сделали военный билет за полтора часа и... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T08:21:00+03:00
2025-03-13T08:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Владислав Михалев рассказал на видео от Минобороны РФ, как его забрали в военкомат, сделали военный билет за полтора часа и отправили на фронт. "Для проверки документов остановили, с ментами скрутили, в бусик (автобус - ред.) упаковали и повезли на ВЛК (военно-врачебная комиссия - ред.). Час-полтора и военный билет готов", - сказал Михалев. Он также рассказал, как на передовой находился под постоянным воздействием дронов и обстрелом минометов. "Зашли на позицию, сразу над нами начали летать дроны, причем низко и не один. После чего "минометка" начала крыть. При том, наша, я узнал, что это наша "минометка" была", - сказал пленный.
https://ria.ru/20250312/plen-2004447446.html
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министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украинский пленный рассказал, как его отправили на фронт

Украинский пленный Михалев рассказал, как его за полтора часа отправили на фронт

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Владислав Михалев рассказал на видео от Минобороны РФ, как его забрали в военкомат, сделали военный билет за полтора часа и отправили на фронт.
"Для проверки документов остановили, с ментами скрутили, в бусик (автобус - ред.) упаковали и повезли на ВЛК (военно-врачебная комиссия - ред.). Час-полтора и военный билет готов", - сказал Михалев.
Он также рассказал, как на передовой находился под постоянным воздействием дронов и обстрелом минометов.
"Зашли на позицию, сразу над нами начали летать дроны, причем низко и не один. После чего "минометка" начала крыть. При том, наша, я узнал, что это наша "минометка" была", - сказал пленный.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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