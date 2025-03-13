https://ria.ru/20250313/vsu-2004665894.html

Украинский пленный рассказал, как его отправили на фронт

Украинский пленный рассказал, как его отправили на фронт - РИА Новости, 13.03.2025

Украинский пленный рассказал, как его отправили на фронт

Пленный украинский военнослужащий Владислав Михалев рассказал на видео от Минобороны РФ, как его забрали в военкомат, сделали военный билет за полтора часа и... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T08:21:00+03:00

2025-03-13T08:21:00+03:00

2025-03-13T08:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Владислав Михалев рассказал на видео от Минобороны РФ, как его забрали в военкомат, сделали военный билет за полтора часа и отправили на фронт. "Для проверки документов остановили, с ментами скрутили, в бусик (автобус - ред.) упаковали и повезли на ВЛК (военно-врачебная комиссия - ред.). Час-полтора и военный билет готов", - сказал Михалев. Он также рассказал, как на передовой находился под постоянным воздействием дронов и обстрелом минометов. "Зашли на позицию, сразу над нами начали летать дроны, причем низко и не один. После чего "минометка" начала крыть. При том, наша, я узнал, что это наша "минометка" была", - сказал пленный.

https://ria.ru/20250312/plen-2004447446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф)