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ВСУ потеряли более 340 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 13.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:08 13.03.2025 (обновлено: 12:20 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/vsu--2004711851.html
ВСУ потеряли более 340 военных в Курской области за сутки
ВСУ потеряли более 340 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 13.03.2025
ВСУ потеряли более 340 военных в Курской области за сутки
Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 340 украинских боевиков за сутки, отражена одна контратака противника, сообщило РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:08:00+03:00
2025-03-13T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 340 украинских боевиков за сутки, отражена одна контратака противника, сообщило в четверг Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих. Уничтожены две боевые машины пехоты, три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета, а также два пункта управления БпЛА ",- говорится в сообщении оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 67150 военнослужащих, 392 танка, 316 боевых машин пехоты, 278 бронетранспортеров, 2196 боевых бронированных машин, 2428 автомобилей, 549 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отмечается в сообщении.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сша
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США
ВСУ потеряли более 340 военных в Курской области за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 340 военных в Курской области за сутки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 340 украинских боевиков за сутки, отражена одна контратака противника, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих. Уничтожены две боевые машины пехоты, три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета, а также два пункта управления БпЛА ",- говорится в сообщении оборонного ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 67150 военнослужащих, 392 танка, 316 боевых машин пехоты, 278 бронетранспортеров, 2196 боевых бронированных машин, 2428 автомобилей, 549 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отмечается в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)США
 
 
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