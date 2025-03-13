https://ria.ru/20250313/vpr-2004746842.html

Всероссийские проверочные работы (ВПР): что это такое и как они проходят

Всероссийские проверочные работы (ВПР): что это такое, в каких классах, по каким предметам

Всероссийские проверочные работы (ВПР): что это такое и как они проходят

Всероссийские проверочные работы проводятся в школах с 2015 года и вплоть до сегодняшнего дня. К 2025 году за свои 10 лет существования они стали важной частью... РИА Новости, 13.03.2025

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школы

всероссийские проверочные работы (впр)

россия

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Всероссийские проверочные работы проводятся в школах с 2015 года и вплоть до сегодняшнего дня. К 2025 году за свои 10 лет существования они стали важной частью системы школьного образования. Что такое ВПР, описание процесса, в каких классах проводятся, в чем их принципиальные отличия от контрольных работ и как лучше подготовиться к выполнению заданий, – в материале РИА Новости.Что такое ВПРВсероссийские проверочные работы – это форма мониторинга знаний учащихся, способ проверки (самопроверки) качества усвоения материала школьниками, а также инструмент оценки эффективности образовательных программ. В отличие от экзаменов и классических контрольных работ, к которым ученики с малых лет часто относятся негативно, ВПР не вызывают у школьников столько стресса, а их результаты не влияют на годовые оценки.Как поясняет педагог Ксения Ерошевская, суть проверочных работ заключается в помощи ученикам в оценке собственных знаний, а не в стремлении усложнить им жизнь."ВПР – это диагностика знаний, а не экзамен. Они помогают понять, насколько школьники усвоили программу, и дают школам данные для корректировки обучения. И нет, никто не собирается использовать их против учеников – это инструмент для помощи, а не наказания", – считает она.Для чего нужныПомимо возможности для учащихся проверить свои знания в относительно комфортной обстановке в первую очередь по русскому языку и математике, не опасаясь за результат, ВПР призваны помочь образовательным учреждениям оценить проблемные места в школьных программах и при необходимости принять соответствующие меры.По словам зампредседателя комиссии по образованию Московской городской Думы Майи Булаевой, подобные срезы крайне полезны как для оценки результатов школьников в масштабах класса, школы и города, так и для более глубокого понимания изъянов преподавания."Школа понимает, над какими направлениями стоит больше работать, а коллеги, отвечающие за развитие образования на уровне региона и страны, видят картину целиком", – отмечает она.Также немаловажным бонусом такой системы выступает знакомство учеников с новым форматом оценки их знаний. Лариса Арачашвили, руководитель направления по работе с педагогами Всероссийского проекта "Цифровые навыки", победитель Всероссийского конкурса “Учитель года России 2019” уверена, что ВПР полезны для того, чтобы школьники стали эмоционально более стабильными перед будущими экзаменами."Они помогают ребятам уже в средней школе понять, что такое экзамен, проверить себя в стрессовой ситуации", – считает педагог.Когда проводитсяВсероссийские проверочные работы традиционно проводят во втором полугодии весной. Учащиеся 10 и 11 классов пишут проверочные работы в марте, а все остальные учащиеся – в промежутке с марта по май.Каждая школа самостоятельно выбирает даты в рамках общего графика ВПР.По словам Ксении Ерошевской, в 2025 году основная волна проверочных работ пройдет с 15 марта по 20 мая.В каких классах проходятС 2015 года всероссийские проверочные работы проводились только в младших классах. На сегодняшний день в ВПР принимают участие учащиеся 3-8 и 10-11 классов.Для каждого класса предусмотрены разные наборы предметов, которые иногда определяются жеребьевкой.По каким предметам сдаютПредметы, по которым проходят проверочные работы, зависят от уровня обучения.Если в 4 классе ученики сдают русский язык, математику и окружающий мир, то в 5 классе добавляется история. Биологию, географию и обществознание начинают сдавать с 6 класса. В 7-8 классах появляется физика, химия и иностранный язык. Учащиеся 11 классов сдают ВПР только по тем предметам, которые не входят в ЕГЭ.Вместе с тем дисциплины всероссийских проверочных работ для одних и тех же классов, но разных школ могут не совпадать."ВПР пишут в обязательном порядке по русскому языку и математике, еще два предмета раньше школа самостоятельно выбирала из списка, теперь же они выдаются в случайном порядке, у каждого класса, соответственно, свой набор дисциплин", – поясняет Лариса Арачашвили.Информацию о том, ВПР по каким предметам будет сдавать конкретный класс можно посмотреть в личном кабинете на сайте ФИС ОКО за неделю до проверочной работы.Подготовка к ВПРДля того, чтобы избавиться от стресса на срезе, преподаватель Ксения Ерошевская советует заранее познакомиться с форматом. Для этого, считает она, будет полезно скачать примеры заданий на сайте ФИПИ и порешать варианты ВПР прошлых лет."Многие задания повторяются, так что практика точно поможет", – уверена она.Помимо знакомства с типовыми заданиями Лариса Арачашвили призывает также отрепетировать саму процедуру ВПР и убедиться, что ученику хватает отведенного времени.Как проходит ВПРКак правило, для проведения всероссийских проверочных работ выделяют один или два урока в зависимости от предмета и класса.Ученики выполняют задания либо на бумажных бланках, либо на компьютере. В аудитории присутствуют преподаватели, которые следят за ходом работы, но не вмешиваются в процесс."В отличие от контрольной работы, в аудитории могут быть внешние наблюдатели, все происходит под камерами", – отмечает Майя Булаева.Результаты ВПРОценки за выполнение всероссийских проверочных работ выставляются по пятибалльной шкале. Результаты получает не только школа, но и школьник в своем электронном дневнике, а также родители в электронных письмах, где также указано, по каким темам у ребенка есть проблемы.Результаты ВПР не влияют на итоговые оценки в аттестате, но в то же время, как отмечает Ксения Ерошевская, их могут учесть при выставлении оценок в конце года.Преимущества и недостаткиК плюсам ВПР можно отнести возможность школьников оценить собственные знания, подтянуть пробелы, привыкнуть к формату такого рода испытаний. Также всероссийские проверочные работы позволяют руководству образовательных учреждений получать наглядный результат преподавания. К примеру, анализ типовых ошибок учеников на ВПР позволит преподавателям понять, каким темам стоит уделять больше внимания и времени.В качестве возможных минусов могут выступать стремление школ "выполнить план" на местах, набирать максимальные результаты, выделять учебное время для отдельной подготовки к ВПР и т.п."Что может напрягать: некоторые школы делают из ВПР "мини-ЕГЭ", из-за чего у детей появляется лишнее волнение. Задания не всегда идеально соответствуют тому, как проходили тему в конкретной школе. Формат тестирования порой объективно не отражает способности ребенка (особенно если речь о творческих дисциплинах)" – считает Ксения Ерошевская.Мнение эксперта"ВПР показывает, насколько эффективно работает школа, как усвоен материал учащимися, что помогает получить хороший аналитический срез, понять какие темы, в каких классах "западают", увидеть точки роста и помочь системе работать более эффективно, чтобы результаты экзаменов потом не были сюрпризом", – считает Лариса Арачашвили.По мнению эксперта, благодаря всероссийским проверочным работам можно увидеть объективную картину знаний учеников и качества преподавания не только в масштабах класса или школы, но и целого региона.ВПР, считает она, является полезным инструментом оценки эффективности системы школьного образования при условии, что с течением лет проверочные работы не будут превращаться в стрессовое мероприятие для учеников."Говоря о перспективах развития, ВПР не должен становиться частью "карательной системы", это не проверка, по результатам которой кто-то обязательно должен быть наказан. Это инструмент, помогающий увидеть объективную картину школьного образования, региона, школы, учителей и учеников, которым нужна помощь и поддержка, а не порицание. Это и есть основная функция ВПР", – заключила Арачашвили.

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Артем Смирнов

школы, всероссийские проверочные работы (впр), россия