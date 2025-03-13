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Финские войска уничтожали славян, заявил Патрушев - РИА Новости, 13.03.2025
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07:05 13.03.2025 (обновлено: 07:09 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/voyska-2004659572.html
Финские войска уничтожали славян, заявил Патрушев
Финские войска уничтожали славян, заявил Патрушев - РИА Новости, 13.03.2025
Финские войска уничтожали славян, заявил Патрушев
Финские войска, оккупировав советскую Карелию в Великую Отечественную войну, проводили расистскую политику и уничтожали прежде всего славян, заявил помощник... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T07:05:00+03:00
2025-03-13T07:09:00+03:00
россия
финляндия
германия
николай патрушев
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Финские войска, оккупировав советскую Карелию в Великую Отечественную войну, проводили расистскую политику и уничтожали прежде всего славян, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Финские войска почти на три года оккупировали советскую Карелию, превратив ее в один большой концентрационный лагерь, без разбора уничтожая в первую очередь славянское население. Имеется обширная историко-юридическая база о преступлениях финских фашистов, доказывающая, что Финляндия проводила расистскую политику разделения местного населения по национальному принципу", - сказал Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона". С осени 1941 года и до июня 1944 года две трети самой экономически развитой части территории Карелии находились под оккупацией Финляндии – союзницы нацистской Германии. Финны преследовали свои глубоко корыстные цели, в том числе желали построить "Великую Финляндию". Захватчиками были разрушены города, деревни, все промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Общая сумма ущерба, причиненного оккупацией хозяйству и инфраструктуре Карелии, в переводе на современный курс рубля составляет более 20 триллионов рублей, сообщала Генпрокуратура России. На территории Карелии действовало 14 крупных концентрационных лагерей, свыше 70 трудовых лагерей и лагерей для военнопленных. Уже к концу 1941 года в них находилось более 20 тысяч человек, преимущественно женщин, стариков и детей, количество которых в апреле 1942 года достигло почти 24 тысяч. В дальнейшем общая численность содержавшихся узников в концлагерях колебалась в пределах 15-18 тысяч, что составляло около 20% от всего попавшего в оккупацию населения. За время финской оккупации только в петрозаводских концлагерях "погибли свыше семи тысяч узников". Всего убиты и замучены более 8 тысяч мирных граждан, в том числе детей, в финских и немецких лагерях погибли более 18 тысяч советских военнопленных. Финские оккупанты отличались крайним изуверством. Имеются документальные свидетельства того, что у многих пленных красноармейцев были отрезаны уши, носы, выколоты глаза, конечности вывернуты из суставов. Доходило до того, что советских военнопленных финны живьем сжигали на кострах, а отрезанные головы пускали на вываривание черепов. Верховный суд Карелии 1 августа 2024 года признал геноцидом и военными преступлениями действия немецко-фашистских захватчиков, оккупационных властей и войск Финляндии на территории региона в годы Великой Отечественной войны. Этот вердикт базировался на тщательно собранной доказательной базе. Документальные материалы о зверствах финских оккупантов находятся в открытом доступе, в том числе в сборнике "Без срока давности. Республика Карелия".
https://ria.ru/20240930/kareliya-1975403057.html
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россия, финляндия, германия, николай патрушев
Россия, Финляндия, Германия, Николай Патрушев
Финские войска уничтожали славян, заявил Патрушев

Патрушев: финские войска, оккупировав Карелию, уничтожали прежде всего славян

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Финские войска, оккупировав советскую Карелию в Великую Отечественную войну, проводили расистскую политику и уничтожали прежде всего славян, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Финские войска почти на три года оккупировали советскую Карелию, превратив ее в один большой концентрационный лагерь, без разбора уничтожая в первую очередь славянское население. Имеется обширная историко-юридическая база о преступлениях финских фашистов, доказывающая, что Финляндия проводила расистскую политику разделения местного населения по национальному принципу", - сказал Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".
Финский концентрационный лагерь в городе Медвежьегорске - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Эксперт рассказал о зверствах финских оккупантов в Карелии в годы ВОВ
30 сентября 2024, 03:47
С осени 1941 года и до июня 1944 года две трети самой экономически развитой части территории Карелии находились под оккупацией Финляндии – союзницы нацистской Германии. Финны преследовали свои глубоко корыстные цели, в том числе желали построить "Великую Финляндию".
Захватчиками были разрушены города, деревни, все промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Общая сумма ущерба, причиненного оккупацией хозяйству и инфраструктуре Карелии, в переводе на современный курс рубля составляет более 20 триллионов рублей, сообщала Генпрокуратура России.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Патрушев рассказал, почему до прорывов в мировой дипломатии пока далеко
18 февраля, 09:14
На территории Карелии действовало 14 крупных концентрационных лагерей, свыше 70 трудовых лагерей и лагерей для военнопленных. Уже к концу 1941 года в них находилось более 20 тысяч человек, преимущественно женщин, стариков и детей, количество которых в апреле 1942 года достигло почти 24 тысяч. В дальнейшем общая численность содержавшихся узников в концлагерях колебалась в пределах 15-18 тысяч, что составляло около 20% от всего попавшего в оккупацию населения. За время финской оккупации только в петрозаводских концлагерях "погибли свыше семи тысяч узников". Всего убиты и замучены более 8 тысяч мирных граждан, в том числе детей, в финских и немецких лагерях погибли более 18 тысяч советских военнопленных.
Судно ВМФ России - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Патрушев рассказал о развитии ВМФ России
18 февраля, 09:27
Финские оккупанты отличались крайним изуверством. Имеются документальные свидетельства того, что у многих пленных красноармейцев были отрезаны уши, носы, выколоты глаза, конечности вывернуты из суставов. Доходило до того, что советских военнопленных финны живьем сжигали на кострах, а отрезанные головы пускали на вываривание черепов.
Верховный суд Карелии 1 августа 2024 года признал геноцидом и военными преступлениями действия немецко-фашистских захватчиков, оккупационных властей и войск Финляндии на территории региона в годы Великой Отечественной войны. Этот вердикт базировался на тщательно собранной доказательной базе. Документальные материалы о зверствах финских оккупантов находятся в открытом доступе, в том числе в сборнике "Без срока давности. Республика Карелия".
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
СВР рассекретила документы времен советско-финляндской войны
29 ноября 2024, 10:54
 
РоссияФинляндияГерманияНиколай Патрушев
 
 
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