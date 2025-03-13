Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о войне НАТО с Россией - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:40 13.03.2025 (обновлено: 14:58 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/voyna-2004653583.html
Трамп заявил о войне НАТО с Россией
Трамп заявил о войне НАТО с Россией - РИА Новости, 13.03.2025
Трамп заявил о войне НАТО с Россией
Североатлантический альянс потратил огромное количество денег на войну с Россией, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T04:40:00+03:00
2025-03-13T14:58:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
нато
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004680729_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6b02ea09926098ba1f2c3965ec023b1.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Североатлантический альянс потратил огромное количество денег на войну с Россией, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Ирландии в Белом доме, трансляция которой велась на YouTube-канале Live From FOX.По утверждению американского лидера, во время своего первого президентского срока он заставил союзников увеличить отчисления в бюджет НАТО, а теперь большая часть этих денег оказалась потрачена на финансирование украинского конфликта.&quot;Деньги заходили миллиардами и миллиардами долларов, и НАТО стала намного сильнее. Теперь НАТО потратила значительную часть этих денег на ведение этой ужасной войны&quot;, — сказал Трамп.При этом, отвечая на вопрос о том, видят ли США свое будущее в составе альянса, Трамп заявил, что НАТО должна относиться к Америке справедливо и "платить по счетам". Он еще раз напомнил, что уже предупреждал о нежелании Соединенных Штатов помогать тем странам, отчислениями которых они недовольны.Трамп уже не раз выражал недовольство НАТО и грозил выходом США из нее, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.В Москве при этом многократно отмечали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио признал, что конфликт на Украине — это прокси-война между двумя ядерными державами. По его словам, ситуация зашла в тупик и должна быть разрешена.Москва же не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, она к этому готова.
https://ria.ru/20250312/tramp-2004625172.html
https://ria.ru/20250302/nato-2002591224.html
https://ria.ru/20250312/tramp-2004622429.html
https://ria.ru/20250311/kreml-2004289413.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004680729_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_91645fec833ed5b8d1849b31c06cace4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп, нато, украина
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, НАТО, Украина
Трамп заявил о войне НАТО с Россией

Трамп признал, что НАТО фактически ведет войну с Россией

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Североатлантический альянс потратил огромное количество денег на войну с Россией, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Ирландии в Белом доме, трансляция которой велась на YouTube-канале Live From FOX.
По утверждению американского лидера, во время своего первого президентского срока он заставил союзников увеличить отчисления в бюджет НАТО, а теперь большая часть этих денег оказалась потрачена на финансирование украинского конфликта.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Предложение о перемирии имеет для России обратную сторону, заявил Трамп
Вчера, 21:39
«

"Деньги заходили миллиардами и миллиардами долларов, и НАТО стала намного сильнее. Теперь НАТО потратила значительную часть этих денег на ведение этой ужасной войны", — сказал Трамп.

При этом, отвечая на вопрос о том, видят ли США свое будущее в составе альянса, Трамп заявил, что НАТО должна относиться к Америке справедливо и "платить по счетам". Он еще раз напомнил, что уже предупреждал о нежелании Соединенных Штатов помогать тем странам, отчислениями которых они недовольны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Пушков высказался насчет решения Трампа о выходе США из НАТО
2 марта, 16:29
Трамп уже не раз выражал недовольство НАТО и грозил выходом США из нее, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
В Москве при этом многократно отмечали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Трамп озвучил свой план по урегулированию конфликта на Украине
Вчера, 21:12
На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио признал, что конфликт на Украине — это прокси-война между двумя ядерными державами. По его словам, ситуация зашла в тупик и должна быть разрешена.
Москва же не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, она к этому готова.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Песков прокомментировал возможность выхода США из НАТО
11 марта, 12:22
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала