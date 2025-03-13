Трамп заявил о войне НАТО с Россией
Трамп признал, что НАТО фактически ведет войну с Россией
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Североатлантический альянс потратил огромное количество денег на войну с Россией, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Ирландии в Белом доме, трансляция которой велась на YouTube-канале Live From FOX.
По утверждению американского лидера, во время своего первого президентского срока он заставил союзников увеличить отчисления в бюджет НАТО, а теперь большая часть этих денег оказалась потрачена на финансирование украинского конфликта.
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"Деньги заходили миллиардами и миллиардами долларов, и НАТО стала намного сильнее. Теперь НАТО потратила значительную часть этих денег на ведение этой ужасной войны", — сказал Трамп.
Трамп уже не раз выражал недовольство НАТО и грозил выходом США из нее, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
В Москве при этом многократно отмечали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио признал, что конфликт на Украине — это прокси-война между двумя ядерными державами. По его словам, ситуация зашла в тупик и должна быть разрешена.
Москва же не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, она к этому готова.
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