https://ria.ru/20250313/voyna-2004653583.html

Трамп заявил о войне НАТО с Россией

Трамп заявил о войне НАТО с Россией - РИА Новости, 13.03.2025

Трамп заявил о войне НАТО с Россией

Североатлантический альянс потратил огромное количество денег на войну с Россией, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T04:40:00+03:00

2025-03-13T04:40:00+03:00

2025-03-13T14:58:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Североатлантический альянс потратил огромное количество денег на войну с Россией, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Ирландии в Белом доме, трансляция которой велась на YouTube-канале Live From FOX.По утверждению американского лидера, во время своего первого президентского срока он заставил союзников увеличить отчисления в бюджет НАТО, а теперь большая часть этих денег оказалась потрачена на финансирование украинского конфликта."Деньги заходили миллиардами и миллиардами долларов, и НАТО стала намного сильнее. Теперь НАТО потратила значительную часть этих денег на ведение этой ужасной войны", — сказал Трамп.При этом, отвечая на вопрос о том, видят ли США свое будущее в составе альянса, Трамп заявил, что НАТО должна относиться к Америке справедливо и "платить по счетам". Он еще раз напомнил, что уже предупреждал о нежелании Соединенных Штатов помогать тем странам, отчислениями которых они недовольны.Трамп уже не раз выражал недовольство НАТО и грозил выходом США из нее, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.В Москве при этом многократно отмечали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио признал, что конфликт на Украине — это прокси-война между двумя ядерными державами. По его словам, ситуация зашла в тупик и должна быть разрешена.Москва же не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, она к этому готова.

https://ria.ru/20250312/tramp-2004625172.html

https://ria.ru/20250302/nato-2002591224.html

https://ria.ru/20250312/tramp-2004622429.html

https://ria.ru/20250311/kreml-2004289413.html

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в мире, сша, россия, дональд трамп, нато, украина