https://ria.ru/20250313/volodin-2004665088.html

В ГД подготовили проекты по совершенствованию контроля за иноагентами

В ГД подготовили проекты по совершенствованию контроля за иноагентами - РИА Новости, 13.03.2025

В ГД подготовили проекты по совершенствованию контроля за иноагентами

В Госдуме подготовлены три законопроекта, направленных на совершенствование контроля за деятельностью иноагентов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T08:08:00+03:00

2025-03-13T08:08:00+03:00

2025-03-13T08:33:00+03:00

госдума рф

вячеслав володин

международный уголовный суд

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В Госдуме подготовлены три законопроекта, направленных на совершенствование контроля за деятельностью иноагентов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Подготовили три законодательные инициативы, направленные на совершенствование контроля за деятельностью иноагентов", - сообщил он в своем Telegram-канале.Он отметил, что проектами предлагается признавать иноагентами тех, кто оказывает содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, как, например, Международный уголовный суд (МУС), а также лица, которые помогают иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности России и вовлекают граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы во вред РФ.Кроме того, по его словам, для иноагентов и "тех, кто бежал из страны", за противоправные действия против России из-за рубежа предлагается предусмотреть судебное разбирательство без участия подсудимого в случае совершения преступлений, таких как: публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны, распространение фейков о Вооруженных Силах Российской Федерации и их дискредитация, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, а также реабилитация нацизма.Володин также добавил, что предлагается установить уголовную ответственность со сроком лишения свободы до 5 лет и конфискацией имущества за совершение из корыстных побуждений или по найму таких преступлений, как: дискредитация ВС РФ и призывы к санкциям против России.Кроме того, за оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых не участвует Россия, по его словам, предлагается ввести уголовную ответственность со сроком лишения свободы до 7 лет и конфискацией имущества.Председатель Госдумы заявил, что принятие законопроектов позволит защитить Россию и ее граждан от вмешательства со стороны недружественных государств и пресечь преступления, направленные на подрыв основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности России."Те, кто предал нашу страну, не должны иметь возможность уйти от правосудия и ответственности, даже находясь за ее пределами", - заключил Володин.

https://ria.ru/20250305/gosduma-2003084130.html

https://ria.ru/20250301/inoagent-2002383285.html

https://ria.ru/20250312/gosduma-2004514429.html

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госдума рф, вячеслав володин, международный уголовный суд, россия, общество