https://ria.ru/20250313/voennye-2004849300.html

Путин рассказал о попытках украинских военных выйти из Курской области

Путин рассказал о попытках украинских военных выйти из Курской области - РИА Новости, 13.03.2025

Путин рассказал о попытках украинских военных выйти из Курской области

Блокированные в Курской области украинские военнослужащие пытаются выйти маленькими группами, но не получится, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:15:00+03:00

2025-03-13T19:15:00+03:00

2025-03-13T19:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Блокированные в Курской области украинские военнослужащие пытаются выйти маленькими группами, но не получится, заявил президент России Владимир Путин. "Они пытаются выйти оттуда маленькими совсем группами, 2-3 человека, потому что все находится под полным огневым нашим контролем... А если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20250313/putin--2004838050.html

курская область

россия

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Наталья Макарова

курская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, украина