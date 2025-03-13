https://ria.ru/20250313/voennye-2004849300.html
Путин рассказал о попытках украинских военных выйти из Курской области
Путин рассказал о попытках украинских военных выйти из Курской области - РИА Новости, 13.03.2025
Путин рассказал о попытках украинских военных выйти из Курской области
Блокированные в Курской области украинские военнослужащие пытаются выйти маленькими группами, но не получится, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:15:00+03:00
2025-03-13T19:15:00+03:00
2025-03-13T19:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Блокированные в Курской области украинские военнослужащие пытаются выйти маленькими группами, но не получится, заявил президент России Владимир Путин. "Они пытаются выйти оттуда маленькими совсем группами, 2-3 человека, потому что все находится под полным огневым нашим контролем... А если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20250313/putin--2004838050.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина
Путин рассказал о попытках украинских военных выйти из Курской области
Путин: украинские военные в Курской области пытаются выйти маленькими группами