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Путин рассказал о попытках украинских военных выйти из Курской области - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 13.03.2025 (обновлено: 19:16 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/voennye-2004849300.html
Путин рассказал о попытках украинских военных выйти из Курской области
Путин рассказал о попытках украинских военных выйти из Курской области - РИА Новости, 13.03.2025
Путин рассказал о попытках украинских военных выйти из Курской области
Блокированные в Курской области украинские военнослужащие пытаются выйти маленькими группами, но не получится, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:15:00+03:00
2025-03-13T19:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Блокированные в Курской области украинские военнослужащие пытаются выйти маленькими группами, но не получится, заявил президент России Владимир Путин. "Они пытаются выйти оттуда маленькими совсем группами, 2-3 человека, потому что все находится под полным огневым нашим контролем... А если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20250313/putin--2004838050.html
курская область
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курская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина
Путин рассказал о попытках украинских военных выйти из Курской области

Путин: украинские военные в Курской области пытаются выйти маленькими группами

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Блокированные в Курской области украинские военнослужащие пытаются выйти маленькими группами, но не получится, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Они пытаются выйти оттуда маленькими совсем группами, 2-3 человека, потому что все находится под полным огневым нашим контролем... А если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
У Путина возник ряд вопросов к формату предложенного перемирия
Вчера, 18:48
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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