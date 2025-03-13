https://ria.ru/20250313/vnuk-2004696228.html

Жителя Екатеринбурга, убившего месячного внука, отправили на лечение

Жителя Екатеринбурга, убившего месячного внука, отправили на лечение - РИА Новости, 13.03.2025

Жителя Екатеринбурга, убившего месячного внука, отправили на лечение

Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение мужчину, убившего своего месячного внука в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба инстанции. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T10:46:00+03:00

2025-03-13T10:46:00+03:00

2025-03-13T10:46:00+03:00

происшествия

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мар – РИА Новости. Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение мужчину, убившего своего месячного внука в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба инстанции. По данным региональных управлений СК и МВД, ночью 16 октября 2024 года в коммунальной квартире на улице Инженерной в Екатеринбурге был убит малолетний ребенок. В убийстве мальчика заподозрили его деда, который скрылся с места преступления. По версии следствия, поздним вечером мужчина вернулся домой после работы, его разозлило, что внук громко плачет, тогда он нанес младенцу несколько несовместимых с жизнью травм. Мужчине предъявили обвинение в убийстве ребенка, совершенном с особой жестокостью. Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил его в СИЗО. По уточнению прокуратуры региона, 45-летний фигурант схватил за левую руку спящего мальчика, которому исполнился месяц, и "стал ударять" его об пол, предметы мебели, металлический порог межкомнатной двери. Мама ребенка заслонила сына своим телом, но мужчина выхватил младенца и продолжил наносить ему удары. Всего он ударил ребенка не менее 14 раз. Дело сразу поступило в суд с ходатайством об освобождении фигуранта от уголовной ответственности и назначении ему принудительных мер медицинского характера – по заключению специалистов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством. "Постановлением Свердловского областного суда Дмитрию Кучину назначены принудительные меры медицинского характера. Он направлен на лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250127/ubiystvo-1995627510.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), свердловский областной суд