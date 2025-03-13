Рейтинг@Mail.ru
Жителя Екатеринбурга, убившего месячного внука, отправили на лечение - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/vnuk-2004696228.html
Жителя Екатеринбурга, убившего месячного внука, отправили на лечение
Жителя Екатеринбурга, убившего месячного внука, отправили на лечение - РИА Новости, 13.03.2025
Жителя Екатеринбурга, убившего месячного внука, отправили на лечение
Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение мужчину, убившего своего месячного внука в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба инстанции. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T10:46:00+03:00
2025-03-13T10:46:00+03:00
происшествия
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
свердловский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мар – РИА Новости. Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение мужчину, убившего своего месячного внука в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба инстанции. По данным региональных управлений СК и МВД, ночью 16 октября 2024 года в коммунальной квартире на улице Инженерной в Екатеринбурге был убит малолетний ребенок. В убийстве мальчика заподозрили его деда, который скрылся с места преступления. По версии следствия, поздним вечером мужчина вернулся домой после работы, его разозлило, что внук громко плачет, тогда он нанес младенцу несколько несовместимых с жизнью травм. Мужчине предъявили обвинение в убийстве ребенка, совершенном с особой жестокостью. Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил его в СИЗО. По уточнению прокуратуры региона, 45-летний фигурант схватил за левую руку спящего мальчика, которому исполнился месяц, и "стал ударять" его об пол, предметы мебели, металлический порог межкомнатной двери. Мама ребенка заслонила сына своим телом, но мужчина выхватил младенца и продолжил наносить ему удары. Всего он ударил ребенка не менее 14 раз. Дело сразу поступило в суд с ходатайством об освобождении фигуранта от уголовной ответственности и назначении ему принудительных мер медицинского характера – по заключению специалистов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством. "Постановлением Свердловского областного суда Дмитрию Кучину назначены принудительные меры медицинского характера. Он направлен на лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250127/ubiystvo-1995627510.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловский областной суд
Жителя Екатеринбурга, убившего месячного внука, отправили на лечение

Суд отправил на лечение мужчину, убившего месячного внука в Екатеринбурге

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мар – РИА Новости. Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение мужчину, убившего своего месячного внука в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба инстанции.
По данным региональных управлений СК и МВД, ночью 16 октября 2024 года в коммунальной квартире на улице Инженерной в Екатеринбурге был убит малолетний ребенок. В убийстве мальчика заподозрили его деда, который скрылся с места преступления. По версии следствия, поздним вечером мужчина вернулся домой после работы, его разозлило, что внук громко плачет, тогда он нанес младенцу несколько несовместимых с жизнью травм. Мужчине предъявили обвинение в убийстве ребенка, совершенном с особой жестокостью. Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил его в СИЗО.
По уточнению прокуратуры региона, 45-летний фигурант схватил за левую руку спящего мальчика, которому исполнился месяц, и "стал ударять" его об пол, предметы мебели, металлический порог межкомнатной двери. Мама ребенка заслонила сына своим телом, но мужчина выхватил младенца и продолжил наносить ему удары. Всего он ударил ребенка не менее 14 раз.
Дело сразу поступило в суд с ходатайством об освобождении фигуранта от уголовной ответственности и назначении ему принудительных мер медицинского характера – по заключению специалистов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством.
"Постановлением Свердловского областного суда Дмитрию Кучину назначены принудительные меры медицинского характера. Он направлен на лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", – говорится в сообщении.
Жительница Перми Ирина Шатова в суде - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, будут судить
27 января, 08:24
 
ПроисшествияЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)Свердловский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала