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Жителя Екатеринбурга, убившего месячного внука, отправили на лечение
Жителя Екатеринбурга, убившего месячного внука, отправили на лечение - РИА Новости, 13.03.2025
Жителя Екатеринбурга, убившего месячного внука, отправили на лечение
Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение мужчину, убившего своего месячного внука в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба инстанции. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T10:46:00+03:00
2025-03-13T10:46:00+03:00
2025-03-13T10:46:00+03:00
происшествия
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
свердловский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мар – РИА Новости. Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение мужчину, убившего своего месячного внука в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба инстанции. По данным региональных управлений СК и МВД, ночью 16 октября 2024 года в коммунальной квартире на улице Инженерной в Екатеринбурге был убит малолетний ребенок. В убийстве мальчика заподозрили его деда, который скрылся с места преступления. По версии следствия, поздним вечером мужчина вернулся домой после работы, его разозлило, что внук громко плачет, тогда он нанес младенцу несколько несовместимых с жизнью травм. Мужчине предъявили обвинение в убийстве ребенка, совершенном с особой жестокостью. Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил его в СИЗО. По уточнению прокуратуры региона, 45-летний фигурант схватил за левую руку спящего мальчика, которому исполнился месяц, и "стал ударять" его об пол, предметы мебели, металлический порог межкомнатной двери. Мама ребенка заслонила сына своим телом, но мужчина выхватил младенца и продолжил наносить ему удары. Всего он ударил ребенка не менее 14 раз. Дело сразу поступило в суд с ходатайством об освобождении фигуранта от уголовной ответственности и назначении ему принудительных мер медицинского характера – по заключению специалистов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством. "Постановлением Свердловского областного суда Дмитрию Кучину назначены принудительные меры медицинского характера. Он направлен на лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250127/ubiystvo-1995627510.html
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происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловский областной суд
Жителя Екатеринбурга, убившего месячного внука, отправили на лечение
Суд отправил на лечение мужчину, убившего месячного внука в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мар – РИА Новости. Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение мужчину, убившего своего месячного внука в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба инстанции.
По данным региональных управлений СК и МВД, ночью 16 октября 2024 года в коммунальной квартире на улице Инженерной в Екатеринбурге был убит малолетний ребенок. В убийстве мальчика заподозрили его деда, который скрылся с места преступления. По версии следствия, поздним вечером мужчина вернулся домой после работы, его разозлило, что внук громко плачет, тогда он нанес младенцу несколько несовместимых с жизнью травм. Мужчине предъявили обвинение в убийстве ребенка, совершенном с особой жестокостью. Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил его в СИЗО.
По уточнению прокуратуры региона, 45-летний фигурант схватил за левую руку спящего мальчика, которому исполнился месяц, и "стал ударять" его об пол, предметы мебели, металлический порог межкомнатной двери. Мама ребенка заслонила сына своим телом, но мужчина выхватил младенца и продолжил наносить ему удары. Всего он ударил ребенка не менее 14 раз.
Дело сразу поступило в суд с ходатайством об освобождении фигуранта от уголовной ответственности и назначении ему принудительных мер медицинского характера – по заключению специалистов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством.
"Постановлением Свердловского областного суда Дмитрию Кучину назначены принудительные меры медицинского характера. Он направлен на лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", – говорится в сообщении.