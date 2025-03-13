https://ria.ru/20250313/vizity-2004801932.html
В МИД России рассказали о визитах послов ФРГ и Дании
В МИД России рассказали о визитах послов ФРГ и Дании - РИА Новости, 13.03.2025
В МИД России рассказали о визитах послов ФРГ и Дании
Визиты послов ФРГ и Дании в МИД РФ в четверг прошли в рамках рабочих контактов, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T17:07:00+03:00
2025-03-13T17:07:00+03:00
2025-03-13T17:11:00+03:00
россия
германия
дания
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Визиты послов ФРГ и Дании в МИД РФ в четверг прошли в рамках рабочих контактов, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве."Это рабочие контакты", - сказали в МИД России, отвечая на вопрос о визитах датского и немецкого послов на Смоленскую площадь.
https://ria.ru/20250313/mid-2004788601.html
россия
германия
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_def7db1b1e04207a997d4ef9acdd25bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, дания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Германия, Дания, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД России рассказали о визитах послов ФРГ и Дании
МИД РФ: визиты послов ФРГ и Дании в Москву прошли в рамках рабочих контактов