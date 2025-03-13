https://ria.ru/20250313/vizity-2004801932.html

В МИД России рассказали о визитах послов ФРГ и Дании

В МИД России рассказали о визитах послов ФРГ и Дании - РИА Новости, 13.03.2025

В МИД России рассказали о визитах послов ФРГ и Дании

Визиты послов ФРГ и Дании в МИД РФ в четверг прошли в рамках рабочих контактов, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 13.03.2025

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россия

германия

дания

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Визиты послов ФРГ и Дании в МИД РФ в четверг прошли в рамках рабочих контактов, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве."Это рабочие контакты", - сказали в МИД России, отвечая на вопрос о визитах датского и немецкого послов на Смоленскую площадь.

https://ria.ru/20250313/mid-2004788601.html

россия

германия

дания

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, германия, дания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)