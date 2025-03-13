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В МИД России рассказали о визитах послов ФРГ и Дании - РИА Новости, 13.03.2025
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17:07 13.03.2025 (обновлено: 17:11 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/vizity-2004801932.html
В МИД России рассказали о визитах послов ФРГ и Дании
В МИД России рассказали о визитах послов ФРГ и Дании - РИА Новости, 13.03.2025
В МИД России рассказали о визитах послов ФРГ и Дании
Визиты послов ФРГ и Дании в МИД РФ в четверг прошли в рамках рабочих контактов, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 13.03.2025
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россия
германия
дания
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Визиты послов ФРГ и Дании в МИД РФ в четверг прошли в рамках рабочих контактов, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве."Это рабочие контакты", - сказали в МИД России, отвечая на вопрос о визитах датского и немецкого послов на Смоленскую площадь.
https://ria.ru/20250313/mid-2004788601.html
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россия, германия, дания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Германия, Дания, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД России рассказали о визитах послов ФРГ и Дании

МИД РФ: визиты послов ФРГ и Дании в Москву прошли в рамках рабочих контактов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Визиты послов ФРГ и Дании в МИД РФ в четверг прошли в рамках рабочих контактов, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.
«
"Это рабочие контакты", - сказали в МИД России, отвечая на вопрос о визитах датского и немецкого послов на Смоленскую площадь.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Посол Дании покинул МИД России после необъявленного визита
Вчера, 16:15
 
РоссияГерманияДанияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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