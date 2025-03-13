https://ria.ru/20250313/viski-2004803316.html

Трамп пригрозил ЕС ответом на "отвратительные" пошлины на виски

Трамп пригрозил ЕС ответом на "отвратительные" пошлины на виски - РИА Новости, 13.03.2025

Трамп пригрозил ЕС ответом на "отвратительные" пошлины на виски

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что если Евросоюз не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T17:15:00+03:00

2025-03-13T17:15:00+03:00

2025-03-13T17:15:00+03:00

экономика

сша

канада

китай

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что если Евросоюз не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков. "(ЕС- ред.) только что ввел отвратительный 50%-ный тариф на виски. Если эта пошлина не будет немедленно отменена, США вскоре введут тариф в 200% на все вина, шампанское и алкогольные продукты, поставляемые из Франции и других стран-членов ЕС. Это будет здорово для винного и шампанского бизнеса в США", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.

https://ria.ru/20250226/tramp-2001816953.html

сша

канада

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, канада, китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады