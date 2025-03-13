https://ria.ru/20250313/viski-2004803316.html
Трамп пригрозил ЕС ответом на "отвратительные" пошлины на виски
Трамп пригрозил ЕС ответом на "отвратительные" пошлины на виски - РИА Новости, 13.03.2025
Трамп пригрозил ЕС ответом на "отвратительные" пошлины на виски
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что если Евросоюз не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T17:15:00+03:00
2025-03-13T17:15:00+03:00
2025-03-13T17:15:00+03:00
экономика
сша
канада
китай
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что если Евросоюз не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков. "(ЕС- ред.) только что ввел отвратительный 50%-ный тариф на виски. Если эта пошлина не будет немедленно отменена, США вскоре введут тариф в 200% на все вина, шампанское и алкогольные продукты, поставляемые из Франции и других стран-членов ЕС. Это будет здорово для винного и шампанского бизнеса в США", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001816953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, канада, китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Экономика, США, Канада, Китай, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Трамп пригрозил ЕС ответом на "отвратительные" пошлины на виски
Трамп: если ЕС не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% на вина