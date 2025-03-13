"Интересно вернуться туда, где тебя почти убили". Поддубный побывал в Судже
Военкор Поддубный, раненный в Курской области, приехал в освобожденную Суджу
© Поддубный |Z|О|V| edition/TelegramВоенный корреспондент Евгений Поддубный приехал в освобожденную Суджу
Военный корреспондент Евгений Поддубный приехал в освобожденную Суджу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, получивший тяжелые ранения в Курской области после наступления ВСУ, приехал в освобожденную Суджу, иронично подчеркнув, что интересно возвращаться туда, где тебя почти убили.
В четверг министерство обороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий в Курской области освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол. Первыми из журналистов в освобожденную Суджу с десантниками вошли военкоры РИА Новости Виктор Антонюк и Александр Харченко, они передали первые кадры с улиц города.
Поддубный выразил желание познакомиться с людьми, спасшими его в Курске
13 сентября 2024, 11:18
"Суджа! Наша группа вместе со спецназом прогулялась по городу. Всегда интересно возвращаться туда, где тебя почти убили", - сообщил Поддубный в своем Telegram-канале.
Он также опубликовал видео, на котором продемонстрировал обстановку в городе после освобождения.
"По городу постоянно бьет артиллерия противника (РСЗО, ствольная), но очаговое сопротивление подавлено. Противник продолжает терять позиции. Бои уже в Гончаровке. При этом боевики киевского режима даже пытались контратаковать. Правда вяло и без успехов. Видно, что командование ВСУ очень тяжело переживает "перегруппировку" в приграничье", - добавил военкор.
Седьмого августа 2024 года военный корреспондент Евгений Поддубный получил получил тяжелые ранения в Курской области в результате атаки украинского дрона, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. На следующий день утром врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находился в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
В сентябре 2024 года указом президента журналист был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.