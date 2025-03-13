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СМИ: теща Джей Ди Вэнса продвигает политику инклюзивности - РИА Новости, 13.03.2025
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03:56 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/vens-2004652159.html
СМИ: теща Джей Ди Вэнса продвигает политику инклюзивности
СМИ: теща Джей Ди Вэнса продвигает политику инклюзивности - РИА Новости, 13.03.2025
СМИ: теща Джей Ди Вэнса продвигает политику инклюзивности
Теща вице-президента США Джей Ди Вэнса, Лакшми Чилукури, продвигает политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), против которой борется ее зять,... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T03:56:00+03:00
2025-03-13T03:56:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Теща вице-президента США Джей Ди Вэнса, Лакшми Чилукури, продвигает политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), против которой борется ее зять, обратил внимание телеканал CBS. "Лакшми Чилукури — проректор Шестого колледжа Калифорнийского университета в Сан-Диего. Она также является тещей вице-президента Джей Ди Вэнса. Чилукури помогла создать пилотный курс по расе, этнической принадлежности и полу в биологии и медицине, работала в университетском комитете по разнообразию биологических наук и с гордостью писала о приверженности своего учебного заведения разнообразию", - говорится в материале. В комментарии телеканалу сам Вэнс вновь выразил свое негативное отношение к DEI-инициативам, добавив, что любит свою тещу и просто смиряется с разногласиями во взглядах в семействе, "как делают 99% американцев". При этом Вэнс раскритиковал телеканал за то, что тот "нарушает спокойствие" его тещи с целью нападок на президента США Дональда Трампа. Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика DEI-инициатив может нарушать гражданские права, убежден Трамп.
https://ria.ru/20250312/ssha-2004432402.html
https://ria.ru/20250309/vens-2003937537.html
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в мире, сша, сан-диего, дональд трамп
В мире, США, Сан-Диего, Дональд Трамп
СМИ: теща Джей Ди Вэнса продвигает политику инклюзивности

CBS: теща Джей Ди Вэнса продвигает политику инклюзивности

© AP Photo / Ben CurtisДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Теща вице-президента США Джей Ди Вэнса, Лакшми Чилукури, продвигает политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), против которой борется ее зять, обратил внимание телеканал CBS.
"Лакшми Чилукури — проректор Шестого колледжа Калифорнийского университета в Сан-Диего. Она также является тещей вице-президента Джей Ди Вэнса. Чилукури помогла создать пилотный курс по расе, этнической принадлежности и полу в биологии и медицине, работала в университетском комитете по разнообразию биологических наук и с гордостью писала о приверженности своего учебного заведения разнообразию", - говорится в материале.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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Вчера, 00:38
В комментарии телеканалу сам Вэнс вновь выразил свое негативное отношение к DEI-инициативам, добавив, что любит свою тещу и просто смиряется с разногласиями во взглядах в семействе, "как делают 99% американцев". При этом Вэнс раскритиковал телеканал за то, что тот "нарушает спокойствие" его тещи с целью нападок на президента США Дональда Трампа.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика DEI-инициатив может нарушать гражданские права, убежден Трамп.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
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