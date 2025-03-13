https://ria.ru/20250313/venesuela-2004880859.html

Венесуэла договорилась с США о репатриации мигрантов

Венесуэла договорилась с США о репатриации мигрантов - РИА Новости, 13.03.2025

Венесуэла договорилась с США о репатриации мигрантов

Венесуэла достигла соглашения с США по вопросу репатриации мигрантов, заявил спикер национальной ассамблеи Хорхе Родригес после приостановки программы... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T22:16:00+03:00

2025-03-13T22:16:00+03:00

2025-03-13T22:16:00+03:00

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МЕХИКО, 13 мар - РИА Новости. Венесуэла достигла соглашения с США по вопросу репатриации мигрантов, заявил спикер национальной ассамблеи Хорхе Родригес после приостановки программы авиарейсов, вызванной введением новых санкций Вашингтона. "Венесуэла сообщает, что в рамках плана возвращения на родину она достигла соглашения со специальным посланником (президента США по особым поручениям - ред.) Ричардом Гренеллом о репатриации венесуэльских братьев и сестер в Соединенных Штатах. Таким образом, Боливарианское правительство Венесуэлы защищает права человека наших соотечественников-мигрантов, а также защищает и гарантирует воссоединение семей, которые стали жертвами серьезных последствий уголовных санкций против нашей страны и нашей экономики для нашего народа", - говорится в заявлении, которое Родригес опубликовал в своем блоге в Instagram*.Венесуэла ранее приостановила приём репатриационных рейсов из США в ответ на решение американских властей отозвать лицензию компании Chevron на деятельность в стране. В феврале четырьмя такими рейсами в страну вернулись около 600 человек из Мексики и США. Министерство финансов США разрешило вести операции американской нефтяной корпорации Chevron в Венесуэле с местной государственной компанией PdVSA и ее дочерними предприятиями до 3 апреля 2025 года. Президент Дональд Трамп объяснял это решение тем, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с США по добыче нефти.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250125/ssha-1995432010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, венесуэла, хорхе родригес, ричард гренелл, дональд трамп, chevron , pdvsa