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Венесуэла договорилась с США о репатриации мигрантов - РИА Новости, 13.03.2025
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22:16 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/venesuela-2004880859.html
Венесуэла договорилась с США о репатриации мигрантов
Венесуэла договорилась с США о репатриации мигрантов - РИА Новости, 13.03.2025
Венесуэла договорилась с США о репатриации мигрантов
Венесуэла достигла соглашения с США по вопросу репатриации мигрантов, заявил спикер национальной ассамблеи Хорхе Родригес после приостановки программы... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T22:16:00+03:00
2025-03-13T22:16:00+03:00
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МЕХИКО, 13 мар - РИА Новости. Венесуэла достигла соглашения с США по вопросу репатриации мигрантов, заявил спикер национальной ассамблеи Хорхе Родригес после приостановки программы авиарейсов, вызванной введением новых санкций Вашингтона. &quot;Венесуэла сообщает, что в рамках плана возвращения на родину она достигла соглашения со специальным посланником (президента США по особым поручениям - ред.) Ричардом Гренеллом о репатриации венесуэльских братьев и сестер в Соединенных Штатах. Таким образом, Боливарианское правительство Венесуэлы защищает права человека наших соотечественников-мигрантов, а также защищает и гарантирует воссоединение семей, которые стали жертвами серьезных последствий уголовных санкций против нашей страны и нашей экономики для нашего народа&quot;, - говорится в заявлении, которое Родригес опубликовал в своем блоге в Instagram*.Венесуэла ранее приостановила приём репатриационных рейсов из США в ответ на решение американских властей отозвать лицензию компании Chevron на деятельность в стране. В феврале четырьмя такими рейсами в страну вернулись около 600 человек из Мексики и США. Министерство финансов США разрешило вести операции американской нефтяной корпорации Chevron в Венесуэле с местной государственной компанией PdVSA и ее дочерними предприятиями до 3 апреля 2025 года. Президент Дональд Трамп объяснял это решение тем, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с США по добыче нефти.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, сша, венесуэла, хорхе родригес, ричард гренелл, дональд трамп, chevron , pdvsa
В мире, США, Венесуэла, Хорхе Родригес, Ричард Гренелл, Дональд Трамп, Chevron , PDVSA
Венесуэла договорилась с США о репатриации мигрантов

Спикер парламента Родригес: Венесуэла договорилась с США о репатриации мигрантов

© Flickr / Márcio Cabral de MouraВид на Каракас, столицу Венесуэлы
Вид на Каракас, столицу Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Flickr / Márcio Cabral de Moura
Вид на Каракас, столицу Венесуэлы. Архивное фото
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МЕХИКО, 13 мар - РИА Новости. Венесуэла достигла соглашения с США по вопросу репатриации мигрантов, заявил спикер национальной ассамблеи Хорхе Родригес после приостановки программы авиарейсов, вызванной введением новых санкций Вашингтона.
«

"Венесуэла сообщает, что в рамках плана возвращения на родину она достигла соглашения со специальным посланником (президента США по особым поручениям - ред.) Ричардом Гренеллом о репатриации венесуэльских братьев и сестер в Соединенных Штатах. Таким образом, Боливарианское правительство Венесуэлы защищает права человека наших соотечественников-мигрантов, а также защищает и гарантирует воссоединение семей, которые стали жертвами серьезных последствий уголовных санкций против нашей страны и нашей экономики для нашего народа", - говорится в заявлении, которое Родригес опубликовал в своем блоге в Instagram*.

Венесуэла ранее приостановила приём репатриационных рейсов из США в ответ на решение американских властей отозвать лицензию компании Chevron на деятельность в стране. В феврале четырьмя такими рейсами в страну вернулись около 600 человек из Мексики и США.
Министерство финансов США разрешило вести операции американской нефтяной корпорации Chevron в Венесуэле с местной государственной компанией PdVSA и ее дочерними предприятиями до 3 апреля 2025 года. Президент Дональд Трамп объяснял это решение тем, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с США по добыче нефти.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
В США приостановят въезд мигрантов, в том числе украинцев, пишет NYT
25 января, 06:54
 
В миреСШАВенесуэлаХорхе РодригесРичард ГренеллДональд ТрампChevronPDVSA
 
 
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