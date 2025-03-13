https://ria.ru/20250313/venesuela-2004653915.html

В Венесуэле объяснили, с чем связан экономический рост страны

В Венесуэле объяснили, с чем связан экономический рост страны - РИА Новости, 13.03.2025

В Венесуэле объяснили, с чем связан экономический рост страны

Экономический рост Венесуэлы в последние годы напрямую связан с высоким уровнем торгового обмена с Россией, который продолжает стремительно увеличиваться,... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T04:44:00+03:00

2025-03-13T04:44:00+03:00

2025-03-13T04:44:00+03:00

в мире

венесуэла

россия

москва

николас мадуро

оон

организация американских государств

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963097546_0:133:1251:837_1920x0_80_0_0_c17a87ea452c1216f70e21479e56b6a1.jpg

КАРАКАС, 13 мар - РИА Новости. Экономический рост Венесуэлы в последние годы напрямую связан с высоким уровнем торгового обмена с Россией, который продолжает стремительно увеличиваться, рассказал РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Рой Даса. "Политическое сотрудничество между Россией и Венесуэлой очевидно, но с экономической точки зрения высокий уровень торгового обмена, который растет с каждым днем, безусловно, связан с развитием нашей экономики, особенно за последние три года", - отметил Даса, член Комиссии по внешней политике парламента, в преддверии 80-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, которое будет отмечаться 14 марта. Сотрудничество Москвы и Каракаса включает более 350 подписанных соглашений в различных сферах, представляя собой сейчас стратегический альянс между государствами. В ноябре прошлого года были подписаны 17 новых соглашений о сотрудничестве, заложивших основу для долгосрочного плана развития до 2030 года. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя подписанные договоренности, отметил, что по итогам 2024 года торговый обмен между Россией и Венесуэлой вырос на 453%. Ключевые направления сотрудничества включают укрепление национальной энергетической системы, развитие сельского хозяйства, военно-техническое сотрудничество и туризм. В политическом смысле собеседник агентства подчеркнул важность поддержки, которую Россия оказывает Венесуэле в наиболее сложные моменты, последовательно защищая суверенитет южноамериканской страны и выступая против внешнего вмешательства. "Настоящие друзья проявляются в трудные времена. На протяжении многих лет президент (Владимир) Путин неизменно поддерживал президентов (Уго) Чавеса (1999–2013) и Мадуро перед лицом политической агрессии со стороны Европейского союза, США и Организации американских государств", - пояснил депутат. По словам Дасы, страны совместно работают над укреплением глобальной стабильности и безопасности, а также защищают Устав ООН, международное право и принципы многополярности в международных отношениях. Российско-венесуэльское сотрудничество он назвал примером укрепления многополярного мира. "Особую роль в этом играют партнерства, созданные в рамках ООН. Сегодня более 100 стран поддерживают этот курс, но именно Россия и Венесуэла являются его главными сторонниками на международной арене", — добавил парламентарий. Политик признал, что введенные против России и Венесуэлы односторонние санкции способствовали сближению стран, отметив, что это привело к "выработке общих стратегий для их преодоления". Противостояние "фашистским течениям", по его мнению, еще больше укрепило братские отношения между странами.

https://ria.ru/20250227/venesuela-2001836857.html

https://ria.ru/20250212/venesuela-1998752198.html

https://ria.ru/20250212/venesuela-1998746644.html

венесуэла

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венесуэла, россия, москва, николас мадуро, оон, организация американских государств