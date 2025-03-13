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В Венесуэле объяснили, с чем связан экономический рост страны - РИА Новости, 13.03.2025
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04:44 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/venesuela-2004653915.html
В Венесуэле объяснили, с чем связан экономический рост страны
В Венесуэле объяснили, с чем связан экономический рост страны - РИА Новости, 13.03.2025
В Венесуэле объяснили, с чем связан экономический рост страны
Экономический рост Венесуэлы в последние годы напрямую связан с высоким уровнем торгового обмена с Россией, который продолжает стремительно увеличиваться,... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T04:44:00+03:00
2025-03-13T04:44:00+03:00
в мире
венесуэла
россия
москва
николас мадуро
оон
организация американских государств
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КАРАКАС, 13 мар - РИА Новости. Экономический рост Венесуэлы в последние годы напрямую связан с высоким уровнем торгового обмена с Россией, который продолжает стремительно увеличиваться, рассказал РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Рой Даса. "Политическое сотрудничество между Россией и Венесуэлой очевидно, но с экономической точки зрения высокий уровень торгового обмена, который растет с каждым днем, безусловно, связан с развитием нашей экономики, особенно за последние три года", - отметил Даса, член Комиссии по внешней политике парламента, в преддверии 80-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, которое будет отмечаться 14 марта. Сотрудничество Москвы и Каракаса включает более 350 подписанных соглашений в различных сферах, представляя собой сейчас стратегический альянс между государствами. В ноябре прошлого года были подписаны 17 новых соглашений о сотрудничестве, заложивших основу для долгосрочного плана развития до 2030 года. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя подписанные договоренности, отметил, что по итогам 2024 года торговый обмен между Россией и Венесуэлой вырос на 453%. Ключевые направления сотрудничества включают укрепление национальной энергетической системы, развитие сельского хозяйства, военно-техническое сотрудничество и туризм. В политическом смысле собеседник агентства подчеркнул важность поддержки, которую Россия оказывает Венесуэле в наиболее сложные моменты, последовательно защищая суверенитет южноамериканской страны и выступая против внешнего вмешательства. "Настоящие друзья проявляются в трудные времена. На протяжении многих лет президент (Владимир) Путин неизменно поддерживал президентов (Уго) Чавеса (1999–2013) и Мадуро перед лицом политической агрессии со стороны Европейского союза, США и Организации американских государств", - пояснил депутат. По словам Дасы, страны совместно работают над укреплением глобальной стабильности и безопасности, а также защищают Устав ООН, международное право и принципы многополярности в международных отношениях. Российско-венесуэльское сотрудничество он назвал примером укрепления многополярного мира. "Особую роль в этом играют партнерства, созданные в рамках ООН. Сегодня более 100 стран поддерживают этот курс, но именно Россия и Венесуэла являются его главными сторонниками на международной арене", — добавил парламентарий. Политик признал, что введенные против России и Венесуэлы односторонние санкции способствовали сближению стран, отметив, что это привело к "выработке общих стратегий для их преодоления". Противостояние "фашистским течениям", по его мнению, еще больше укрепило братские отношения между странами.
https://ria.ru/20250227/venesuela-2001836857.html
https://ria.ru/20250212/venesuela-1998752198.html
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в мире, венесуэла, россия, москва, николас мадуро, оон, организация американских государств
В мире, Венесуэла, Россия, Москва, Николас Мадуро, ООН, Организация американских государств
В Венесуэле объяснили, с чем связан экономический рост страны

Депутат Даса: экономический рост Венесуэлы связан с товарооборотом с Россией

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкКаракас, Венесуэла
Каракас, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Каракас, Венесуэла. Архивное фото
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КАРАКАС, 13 мар - РИА Новости. Экономический рост Венесуэлы в последние годы напрямую связан с высоким уровнем торгового обмена с Россией, который продолжает стремительно увеличиваться, рассказал РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Рой Даса.
"Политическое сотрудничество между Россией и Венесуэлой очевидно, но с экономической точки зрения высокий уровень торгового обмена, который растет с каждым днем, безусловно, связан с развитием нашей экономики, особенно за последние три года", - отметил Даса, член Комиссии по внешней политике парламента, в преддверии 80-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, которое будет отмечаться 14 марта.
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Сотрудничество Москвы и Каракаса включает более 350 подписанных соглашений в различных сферах, представляя собой сейчас стратегический альянс между государствами. В ноябре прошлого года были подписаны 17 новых соглашений о сотрудничестве, заложивших основу для долгосрочного плана развития до 2030 года. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя подписанные договоренности, отметил, что по итогам 2024 года торговый обмен между Россией и Венесуэлой вырос на 453%. Ключевые направления сотрудничества включают укрепление национальной энергетической системы, развитие сельского хозяйства, военно-техническое сотрудничество и туризм.
В политическом смысле собеседник агентства подчеркнул важность поддержки, которую Россия оказывает Венесуэле в наиболее сложные моменты, последовательно защищая суверенитет южноамериканской страны и выступая против внешнего вмешательства.
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"Настоящие друзья проявляются в трудные времена. На протяжении многих лет президент (Владимир) Путин неизменно поддерживал президентов (Уго) Чавеса (1999–2013) и Мадуро перед лицом политической агрессии со стороны Европейского союза, США и Организации американских государств", - пояснил депутат.
По словам Дасы, страны совместно работают над укреплением глобальной стабильности и безопасности, а также защищают Устав ООН, международное право и принципы многополярности в международных отношениях. Российско-венесуэльское сотрудничество он назвал примером укрепления многополярного мира.
"Особую роль в этом играют партнерства, созданные в рамках ООН. Сегодня более 100 стран поддерживают этот курс, но именно Россия и Венесуэла являются его главными сторонниками на международной арене", — добавил парламентарий.
Политик признал, что введенные против России и Венесуэлы односторонние санкции способствовали сближению стран, отметив, что это привело к "выработке общих стратегий для их преодоления". Противостояние "фашистским течениям", по его мнению, еще больше укрепило братские отношения между странами.
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