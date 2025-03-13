Ушаков назвал временное перемирие на Украине передышкой для ВСУ
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПомощник президента Юрий Ушаков
Помощник президента Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил в интервью телеканалу "Россия 1", что поддерживает регулярные телефонные контакты с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем и изложил ему позицию России по урегулированию конфликта на Украине. Основные его заявления — в материале РИА Новости.
Об урегулировании на Украине
- Предложенное временное перемирие на Украине — не что иное, как временная передышка для украинских военных.
- Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы.
- Президент Владимир Путин, возможно, сегодня выскажет более конкретные и содержательные оценки предложения по временному перемирию.
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"Какие-то такие шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, они никому не нужны в данной ситуации".
О контактах с США
- Между Россией и США идет нормальный обмен мнениями в спокойной манере.
- Москва рассчитывает, что Вашингтон будет учитывать ее позицию в дальнейшей совместной работе.
- США понимают, что о членстве Украины в НАТО не может идти речи.
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"Мы условились, что такого рода контакты будут носить закрытый характер".
На этой неделе в Саудовской Аравии прошли американо-украинские переговоры, по итогам которых Киев согласился принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.
Президент Дональд Трамп после этого заявил, что Вашингтон теперь ждет реакции Москвы. Сегодня в Россию прибыл спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия будет обдумывать и формулировать позицию по Украине после получения информации от представителей США.
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