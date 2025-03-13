https://ria.ru/20250313/ushakov-2004742281.html

Ушаков назвал временное перемирие на Украине передышкой для ВСУ

Ушаков назвал временное перемирие на Украине передышкой для ВСУ - РИА Новости, 13.03.2025

Ушаков назвал временное перемирие на Украине передышкой для ВСУ

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил в интервью телеканалу "Россия 1", что поддерживает регулярные телефонные контакты с помощником президента США по... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T13:59:00+03:00

2025-03-13T13:59:00+03:00

2025-03-13T14:42:00+03:00

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979517546_513:0:2829:1303_1920x0_80_0_0_4cc711677a8956f62da51b469bf5831d.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил в интервью телеканалу "Россия 1", что поддерживает регулярные телефонные контакты с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем и изложил ему позицию России по урегулированию конфликта на Украине. Основные его заявления — в материале РИА Новости.Об урегулировании на Украине"Какие-то такие шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, они никому не нужны в данной ситуации".О контактах с США"Мы условились, что такого рода контакты будут носить закрытый характер".На этой неделе в Саудовской Аравии прошли американо-украинские переговоры, по итогам которых Киев согласился принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.Президент Дональд Трамп после этого заявил, что Вашингтон теперь ждет реакции Москвы. Сегодня в Россию прибыл спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия будет обдумывать и формулировать позицию по Украине после получения информации от представителей США.

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

https://ria.ru/20250313/predlozhenie-2004613090.html

https://ria.ru/20250312/kapitulyatsiya-2004448813.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина