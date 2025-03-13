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Ушаков назвал временное перемирие на Украине передышкой для ВСУ - РИА Новости, 13.03.2025
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13:59 13.03.2025 (обновлено: 14:42 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/ushakov-2004742281.html
Ушаков назвал временное перемирие на Украине передышкой для ВСУ
Ушаков назвал временное перемирие на Украине передышкой для ВСУ - РИА Новости, 13.03.2025
Ушаков назвал временное перемирие на Украине передышкой для ВСУ
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил в интервью телеканалу "Россия 1", что поддерживает регулярные телефонные контакты с помощником президента США по... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T13:59:00+03:00
2025-03-13T14:42:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил в интервью телеканалу "Россия 1", что поддерживает регулярные телефонные контакты с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем и изложил ему позицию России по урегулированию конфликта на Украине. Основные его заявления — в материале РИА Новости.Об урегулировании на Украине"Какие-то такие шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, они никому не нужны в данной ситуации".О контактах с США&quot;Мы условились, что такого рода контакты будут носить закрытый характер&quot;.На этой неделе в Саудовской Аравии прошли американо-украинские переговоры, по итогам которых Киев согласился принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.Президент Дональд Трамп после этого заявил, что Вашингтон теперь ждет реакции Москвы. Сегодня в Россию прибыл спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия будет обдумывать и формулировать позицию по Украине после получения информации от представителей США.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
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в мире, украина
В мире, Украина

Ушаков назвал временное перемирие на Украине передышкой для ВСУ

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПомощник президента Юрий Ушаков
Помощник президента Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Помощник президента Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил в интервью телеканалу "Россия 1", что поддерживает регулярные телефонные контакты с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем и изложил ему позицию России по урегулированию конфликта на Украине. Основные его заявления — в материале РИА Новости.

Об урегулировании на Украине

  • Предложенное временное перемирие на Украине — не что иное, как временная передышка для украинских военных.
  • Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы.
  • Президент Владимир Путин, возможно, сегодня выскажет более конкретные и содержательные оценки предложения по временному перемирию.
«
"Какие-то такие шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, они никому не нужны в данной ситуации".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
помощник президента России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Все решено: Путин в Курской области ответил на главный вопрос
10:44

О контактах с США

  • Между Россией и США идет нормальный обмен мнениями в спокойной манере.
  • Москва рассчитывает, что Вашингтон будет учитывать ее позицию в дальнейшей совместной работе.
  • США понимают, что о членстве Украины в НАТО не может идти речи.
«

"Мы условились, что такого рода контакты будут носить закрытый характер".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
помощник президента России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Зеленский помог Путину с ответом на предложение Трампа
08:00
На этой неделе в Саудовской Аравии прошли американо-украинские переговоры, по итогам которых Киев согласился принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.
Президент Дональд Трамп после этого заявил, что Вашингтон теперь ждет реакции Москвы. Сегодня в Россию прибыл спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия будет обдумывать и формулировать позицию по Украине после получения информации от представителей США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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