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Путин обсудил с Лукашенко урегулирование украинского конфликта - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 13.03.2025 (обновлено: 19:46 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/ukraina-2004848121.html
Путин обсудил с Лукашенко урегулирование украинского конфликта
Путин обсудил с Лукашенко урегулирование украинского конфликта - РИА Новости, 13.03.2025
Путин обсудил с Лукашенко урегулирование украинского конфликта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным урегулирование украинского конфликта. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:12:00+03:00
2025-03-13T19:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
белоруссия
россия
украина
александр лукашенко
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным урегулирование украинского конфликта. "Не обошли внимание и новую ситуацию в вопросе урегулирования конфликта в Украине. Владимиру Владимировичу еще сегодня, наверное, и завтра предстоит плотно работать по этому вопросу. Мы также обсудим перспективы", - сказал Лукашенко в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004842943.html
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"Владимиру Владимировичу сегодня и завтра предстоит плотно работать по этому вопросу". Лукашенко об украинском урегулировании
"Владимиру Владимировичу сегодня и завтра предстоит плотно работать по этому вопросу" Лукашенко, говоря об украинском урегулировании, подчеркнул, что "на что-то великое в этой ситуации рассчитывать не надо", надо верить фактам.
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белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Россия, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире
Путин обсудил с Лукашенко урегулирование украинского конфликта

Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным урегулирование украинского конфликта

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным урегулирование украинского конфликта.
"Не обошли внимание и новую ситуацию в вопросе урегулирования конфликта в Украине. Владимиру Владимировичу еще сегодня, наверное, и завтра предстоит плотно работать по этому вопросу. Мы также обсудим перспективы", - сказал Лукашенко в ходе пресс-конференции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Лукашенко заявил, что Украине давно надо было прекратить огонь
Вчера, 18:59
 
Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияРоссияУкраинаАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВ мире
 
 
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