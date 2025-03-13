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Путин обсудил с Лукашенко урегулирование украинского конфликта
Путин обсудил с Лукашенко урегулирование украинского конфликта - РИА Новости, 13.03.2025
Путин обсудил с Лукашенко урегулирование украинского конфликта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным урегулирование украинского конфликта. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:12:00+03:00
2025-03-13T19:12:00+03:00
2025-03-13T19:46:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным урегулирование украинского конфликта. "Не обошли внимание и новую ситуацию в вопросе урегулирования конфликта в Украине. Владимиру Владимировичу еще сегодня, наверное, и завтра предстоит плотно работать по этому вопросу. Мы также обсудим перспективы", - сказал Лукашенко в ходе пресс-конференции.
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"Владимиру Владимировичу сегодня и завтра предстоит плотно работать по этому вопросу". Лукашенко об украинском урегулировании
"Владимиру Владимировичу сегодня и завтра предстоит плотно работать по этому вопросу"
Лукашенко, говоря об украинском урегулировании, подчеркнул, что "на что-то великое в этой ситуации рассчитывать не надо", надо верить фактам.
2025-03-13T19:12
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Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Россия, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире
Путин обсудил с Лукашенко урегулирование украинского конфликта
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным урегулирование украинского конфликта